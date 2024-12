Días claves para Jorge Fossati. Luego de que la FPF decidiera que el experimentado entrenador no siga al mando de la selección peruana, Pablo Betancourt, representante del entrenador, salió al frente para manifestarse sobre lo acontecido y evidenció su malestar por la manera en la que se viene manejando la desvinculación del popular 'Nonno'.

Apenas pisó territorio peruano, el manager volvió a reiterar su postura e indicó que se encuentra a la espera de que la entidad realice una comunicación oficial.

Jorge Fossati se encuentra afectado por accionar de la FPF

Si bien Jorge Fossati decidió guardar silencio ante lo acontecido, Betancourt mencionó que el accionar de la Federación Peruana de Fútbol, y la manera en que están manejando esta situación, afectaron al técnico de 72 años.

"Por consejo de los abogados se guarda silencio. Está un poco mal por todo. Por todas las declaraciones que salen de la Federación Peruana, de la gente de arriba. Él tiene un amor profundo por el país. Incluso, un grupo de jugadores lo llamaron para darle el apoyo. Esto es algo muy personal, no lo he hablado con él, pero no creo que termine la historia de Fossati con Perú en este episodio", reveló.

Con relación a la resolución del contrato, el representante de Fossati indicó que la cláusula del contrato se estableció para evitar un episodio similar al que protagonizó Juan Reynoso hace un año.

"Es un tema profesional. No es un tema personal. Los contratos están y se hizo una cláusula de salida para no llegar a esto. Nosotros la cláusula la pusimos de mutuo acuerdo al ver cómo se manejó la salida del técnico anterior (Juan Reynoso). Para que no suceda lo mismo pusimos la cláusula. Espero que la Federación actúe de manera profesional y llegar a un acuerdo rápidamente con una comunicación oficial. Hoy no tenemos una comunicación oficial", explicó.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en la selección peruana?

Jorge Fossati dirigió a la selección peruana en 13 partidos desde que asumió el cargo a inicios del 2024. Bajo su liderazgo, la Bicolor consiguió 4 triunfos, de los cuales 3 correspondieron a amistosos, además de registrar 4 empates y 5 derrotas. En la actualidad, la Blanquirroja ocupa el último lugar en la tabla de las Eliminatorias, sumando solo 6 puntos.