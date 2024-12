En las últimas horas, se confirmó que la FPF decidió ponerle fin al ciclo de Jorge Fossati al mando de la selección peruana. Si bien la entidad tiene la intención de cortar el vínculo laboral, todavía se tienen que resolver una serie de aspectos contractuales para que se oficialice la salida del 'Nonno' del banquillo.

En medio de este panorama, Pablo Betancourt, representante del extécnico de Universitario de Deportes, salió al frente para cuestionar el accionar de la Federación Peruana de Fútbol. Además, indicó que varios de los jugadores del combinado nacional se solidarizaron con el DT.

Jugadores de la selección peruana se solidarizan con Jorge Fossati

En diálogo con RPP Deportes, el manager de Jorge Fossati remarcó que un número importante de futbolistas se puso el contacto con el técnico luego de que se definiera su futuro en la selección peruana. Asimismo, señaló que el estratega tiene planificado arribar a la capital en las primeras semanas de enero.

"(...) En todo este tiempo, lo que se vio, quiero dejarlo bien claro, era la unión de los jugadores con el profesor. Esto no lo pensaba decir, pero muchos jugadores llamaron al profesor, presentándose y siendo solidarios con él. Son más de los que pensamos. Al ver cómo se está manejando todo, el profesor no va a hablar por pedido de los abogados. Su retorno estaba planificado para el 10 o 12 de enero. Él ha seguido trabajando", precisó.

Representante de Jorge Fossati arremete contra la FPF

Luego de recibir una llamada de la FPF para negociar, Pablo Betancourt calificó de poco serio el accionar de la entidad. Además, fue claro al mencionar que, en caso decidan terminar el contrato, tendrán que ejecutar las cláusulas establecidas.

"Hemos recibido llamada de Sabrina Martín queriendo negociar. Le dije que tenemos que hacerlo según el acuerdo. No hay que negociar, para eso está la cláusula. Es poco profesional (el manejo de la FPF). Tenemos contrato y siempre fuimos claros. Estamos esperando a ser notificados, no una llamada. Es poco serio cómo se ha manejado hasta ahora", sostuvo.

"No puedo decir más de lo que está a la vista. Nosotros, al ver la desvinculación del DT anterior, el profesor dijo que no quería pasar por todo esto. Pusimos cláusula para dos partes. Parecería que eso (la renuncia) es lo que buscan. Totalmente, creo (que FPF busca eso), pero no lo vamos a hacer, por eso pusimos la cláusula, para que la FPF no tenga que pagar hasta el final del contrato. Queremos que sean concretos y profesionales. No lo quieren más, se notifica y ejecuta la cláusula. La pusimos para no estar en estas discusiones que dejan al profesor como el malo de la película. Es un vínculo laboral", concluyó.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en la selección peruana?

Jorge Fossati estuvo al mando de la selección peruana en un total de 13 encuentros desde que tomó las riendas del equipo. Durante su gestión, la Bicolor logró obtener 4 victorias, de las cuales 3 fueron en amistosos, además de 4 empates y 5 derrotas. Actualmente, la Blanquirroja se encuentra en la última posición de la tabla de las Eliminatorias, acumulando apenas 6 puntos.