Aldo Bartra, creador de el canal de YouTube "El Robot de Platón", fue invitado a presenciar el despegue de Artemis. Foto: El Robot de Platón

Aldo Bartra, creador de el canal de YouTube "El Robot de Platón", fue invitado a presenciar el despegue de Artemis. Foto: El Robot de Platón

La misión Artemis II hizo historia en la exploración espacial al enviar nuevamente astronautas en un viaje alrededor de la Luna, más de cinco décadas después de las históricas misiones Apolo. El lanzamiento, seguido en todo el mundo, no solo representa un avance tecnológico, sino también el inicio de una nueva etapa en la carrera por explorar el espacio profundo.

Entre los testigos de esta aventura estuvo el divulgador científico peruano Aldo Bartra, creador del canal de YouTube 'El Robot de Platón', quien fue invitado por la NASA al Centro Espacial Kennedy. Y cuenta a La República cómo fue de cerca aquella experiencia que supera cualquier transmisión en vivo.

PUEDES VER: Artemis II consigue exitoso amerizaje y regresa a la Tierra tras histórica misión de 10 días en la Luna

Un momento que parecía imposible

Desde Florida, Aldo vivió uno de los momentos más importantes del programa Artemis, que busca en un futuro la instalación de bases lunares que permitan la vida sostenida en el satélite. En los últimos meses, el despegue pasó por varias postergaciones debido a múltiples problemas técnicos, que dejaron muchas dudas sobre si el vuelo al espacio por fin se concretaría.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial despegó el pasado 1 de abril. Foto: El Robot de Platón

“Me quedé sin palabras”, recuerda. Para el youtuber peruano, ver algo así en persona fue cumplir un sueño de infancia. “Desde niño soñaba con un lanzamiento de cerca, pero nunca creí que lo vería tan de cerca, ni mucho menos en la NASA”, contó.

El ambiente hizo que su experiencia fuera aún más intensa. Rodeado de gente que compartía la misma pasión, el momento se volvió casi irreal. “No podía creer que al final sucediera todo tan rápido”, dijo, tras años de retrasos en la misión.

El impacto de verlo en vivo

Para quienes han seguido lanzamientos espaciales por televisión, la diferencia con verlo en persona es abismal. Bartra lo describe como no solo una vivencia física, sino también emocional.

El cohete de la misión Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy. Foto. El Robot de Platón

“Se sintió tanta emoción hasta el punto de lagrimear. Hay mucha gente que ha llorado”, relata. El estruendo, el calor y la intensidad del fuego hacen que el despegue sea algo imposible de replicar en una pantalla. “No es lo mismo verlo a través de una transmisión que escuchar ese sonido que retumba todo junto al fuego tan intenso que cegaba tus ojos”, explicó.

En ese instante añade que la forma de apreciar este tipo de eventos cambia. Ya no se trata solo de la nave, sino de quienes viajan en ella. “Muchos dicen: ‘bueno, es un cohete’, pero yo estaba pensando: ahí están las personas”.

Más allá del espectáculo

Horas antes del despegue, un problema de seguridad puso en duda si la misión se realizaría. Sin embargo, el inconveniente fue resuelto y dio paso a una sensación general de alivio y entusiasmo.

“Estábamos todos muy emocionados porque se sentía un ambiente de confianza de que iba a ocurrir”, recuerda. El clima y las revisiones previas ayudaban a mantener el optimismo entre los asistentes.

El reconocido youtuber subraya que Artemis II tiene un valor mucho mayor. “Nos ayuda a seguir soñando con explorar el espacio”, afirma. Tras décadas en las que las misiones tripuladas quedaron en segundo plano, este tipo de proyectos vuelve a poner en el centro la idea de explorar lo desconocido.

Ciencia, dudas y aprendizaje

Bartra también se refiere a quienes cuestionan la veracidad de los viajes espaciales. Para él, el problema radica en la desinformación. “Es lamentable que estén tan desconectados de la realidad”, afirma, al advertir sobre el auge de teorías conspirativas.

En ese sentido, hace un llamado a buscar información confiable. “Es tan fácil investigar ahora, pero sin embargo se quedan ahí. Hay que acudir a personas que realmente saben”, sostiene.

Finalmente, el divulgador pone el foco en la importancia de la enseñanza, especialmente en países como Perú. “La ciencia y la educación están en el último peldaño”, advierte. A su juicio, el país tiene talento, pero carece de apoyo suficiente. “Podemos desarrollar cosas muy buenas acá si se le diera la prioridad que se merece a la educación”, concluye.