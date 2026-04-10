HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Chau: La Municipalidad le apagó la luz y candidatos que deben a Sunat | Epicentro Electoral - Réplica

Ciencia

Artemis II consigue exitoso amerizaje y regresa a la Tierra tras histórica misión de 10 días en la Luna

La NASA culminó con éxito la misión tras el amerizaje de la cápsula Orión. La tripulación regresa tras diez días en órbita lunar, en el viaje humano más lejano de la historia.

La misión Artemis amerizó con éxito en el oceano Pacífico. Foto: NASA
La misión Artemis amerizó con éxito en el oceano Pacífico. Foto: NASA

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito tras el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a San Diego. La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, regresó a la Tierra luego de completar un viaje de 10 días alrededor de la Luna, el más lejano realizado por humanos en décadas. Sigue aquí la transmisión oficial.

La caída marcó el momento más delicado de la delegación. Durante el reingreso atmosférico, el módulo alcanzó velocidades cercanas a los 40.000 km/h y soportó temperaturas de hasta 2.700 °C. La agencia confirmó que el escudo térmico resistió sin fallas, un punto crítico ante las dudas surgidas en pruebas previas. “Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo”, había señalado Amit Kshatriya antes del descenso, reflejo de la tensión que rodeó esta etapa.

PUEDES VER: China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

lr.pe

Escudo térmico y paracaídas: claves del éxito

El triunfo dependió de dos sistemas: el escudo térmico y el conjunto de paracaídas. En la reentrada, la nave utilizó la fricción con la atmósfera con el fin de reducir su velocidad desde niveles extremos hasta unos 560 km/h. En ese punto, entró en acción el sistema de equipo de salto, diseñado para garantizar un declive controlado.

La cápsula Orión desplegó su paraícadas antes del amerizaje. Foto: NASA

La cápsula Orión desplegó su paraícadas antes del amerizaje. Foto: NASA

Jared Daum, responsable del mecanismo, explicó que el proceso incluye varios niveles. Primero se despliega un paracaídas de cubierta que libera el resto del sistema. Luego, dos paracaídas de frenado estabilizan la cápsula. Finalmente, tres principales reducen la frecuencia hasta unos 27 km/h previo al contacto con el mar. “Con estos solo tienes una oportunidad y debe funcionar”, afirmó.

La redundancia fue clave. Cada componente cuenta con sistemas de respaldo que permiten compensar fallos. Sin este mecanismo, el regreso seguro no sería posible. Tras el amerizaje, las líneas se cortaron para evitar que la cabina actuara como ancla, lo que facilitó la recuperación por equipos desplegados en la zona.

PUEDES VER: Científicos descubren por primera vez en un país de Sudamérica un escarabajo que perfora madera y cultiva hongos: viven poco

lr.pe

Seis minutos sin contacto en plena reentrada

Uno de los momentos más críticos ocurrió en los seis minutos de apagón de comunicaciones. Al ingresar en la atmósfera, el calor extremo generó una capa de plasma que bloqueó las señales de radio entre la nave y la Tierra.

Ese intervalo formó parte de los 13 minutos que separaron la entrada atmosférica de su llegada. En ese lapso, la cápsula descendió de una altitud de unos 122 kilómetros mientras reducía su velocidad de forma progresiva. La precisión en el ángulo de entrada resultó determinante. Un error mínimo habría provocado un rebote fuera de la atmósfera o un descenso demasiado abrupto.

El director de vuelo Rick Henfling describió ese instante como el inicio de la fase más exigente. Luego del apagón, la nave ya se encontraba a decenas de kilómetros del punto previsto de la inmersión en el mar, con los paracaídas listos para su despliegue.

PUEDES VER: China desafía al mundo con una gigantesca escalera eléctrica de 905 metros que permite un recorrido al aire libre por 20 minutos

lr.pe

Artemis II acerca el regreso humano a la Luna

La misión Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa y marca el retorno de astronautas a las cercanías de la Luna desde 1972. Este ensayo permite validar sistemas clave en futuras operaciones, incluido un eventual alunizaje previsto en los próximos años.

El comandante Reid Wiseman destacó el valor simbólico del viaje. “Esperamos que permita que el mundo haga una pausa”, dijo antes del arribo. Durante los últimos momentos en órbita, los tripulantes enviaron mensajes a sus familias, en un cierre que combinó ciencia y emoción.

La nave también probó procedimientos de preparación en el retorno, incluidos ajustes de trayectoria y uso de prendas especiales con el fin de reducir los efectos físicos de la gravedad terrestre. Después de su llegada, equipos de recuperación trasladaron a los astronautas a una unidad médica como antesala de su reaparición en tierra firme.

La NASA coordina estas operaciones desde el Centro Espacial Johnson, donde familiares siguieron cada fase. Su logro fortalece el camino hacia nuevas expediciones, con el objetivo de establecer una presencia sostenida en la superficie lunar.

Notas relacionadas
Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

LEER MÁS
El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

LEER MÁS
Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

LEER MÁS
Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

LEER MÁS
Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

LEER MÁS
China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

LEER MÁS
Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallece Afrika Bambaataa, ‘padrino del hip hop’ en Estados Unidos, a los 67 años

Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

Ciencia

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

China desafía a EE.UU. con sus cinco bases científicas y una ley para buscar convertirse en una potencia en la Antártida

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué ahora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Madre de Dios en Elecciones 2026?

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025