Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

El regreso del oso hormiguero gigante a Brasil después de 130 años confirma el éxito de uno de los proyectos de conservación más importantes de América Latina. | Foto: Theanimalmap

El regreso del oso hormiguero gigante a Brasil después de 130 años confirma el éxito de uno de los proyectos de conservación más importantes de América Latina. | Foto: Theanimalmap

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Durante más de un siglo, un emblemático mamífero considerado desaparecido en amplias zonas de América Latina volvió a generar esperanza entre científicos y ambientalistas. Este tipo de oso, reconocido por su enorme tamaño y su importancia para los ecosistemas, reapareció en la frontera entre Brasil y Argentina gracias a un ambicioso programa de restauración ambiental que permitió recuperar territorios donde ya no existía presencia de la especie.

El reciente hallazgo en el sur de Brasil marca un hecho histórico para la conservación de fauna silvestre en la región. Cámaras trampa instaladas en áreas protegidas confirmaron el desplazamiento natural del animal desde los Esteros del Iberá, en Argentina, consolidando uno de los proyectos de reintroducción más exitosos de la región y demostraron que la recuperación de especies amenazadas sí es posible.

Cámaras trampa registraron en Brasil a un oso hormiguero gigante proveniente de Argentina, marcando un hito histórico para la fauna sudamericana.

¿Cuál es el oso que desapareció hace 130 años en América Latina y ha sido visto en Brasil y Argentina?

El animal que volvió a ser visto tras 130 años es el oso hormiguero gigante, una especie que había desaparecido de extensas regiones del continente debido a la caza, la destrucción de hábitats naturales y el avance de actividades humanas.

El histórico registro ocurrió en el Parque Estadual do Espinilho, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, muy cerca de la frontera con Argentina, donde investigadores lograron captar imágenes del ejemplar mediante cámaras trampa.

Tras analizar el material, especialistas confirmaron que probablemente el animal proviene de la población reintroducida en los Esteros del Iberá. La veterinaria brasileña Flavia Miranda explicó: “Es casi seguro que este animal haya dispersado desde la provincia de Corrientes y sea parte de la población reintroducida en los Esteros del Iberá”.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

¿Cómo volvió el oso hormiguero a América Latina?

El regreso del oso hormiguero gigante comenzó en 2007, cuando el Gobierno de Corrientes y la organización Rewilding Argentina impulsaron en los Esteros del Iberá el primer programa mundial de reintroducción de esta especie. El proyecto inició con la liberación de dos ejemplares en Colonia Carlos Pellegrini, una zona donde el animal había desaparecido décadas atrás.

Con el paso de los años, el plan logró reinsertar más de 110 ejemplares provenientes de rescates realizados en provincias argentinas como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Para garantizar su supervivencia, los expertos desarrollaron técnicas innovadoras como cuarentenas especiales, monitoreo satelital, corrales de adaptación y asistencia alimentaria. Gracias a estas medidas, varias generaciones nacieron en libertad y comenzaron a expandirse naturalmente, lo que convirtió a Iberá en un modelo internacional de restauración de fauna silvestre.