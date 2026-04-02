La NASA revela imagen desde el espacio de Artemis II: astronautas esperan luz verde para viajar a la Luna

La NASA ha compartido una de las primeras imágenes de la Tierra tomadas por la nave Orión durante la misión Artemis II, crucial para la inyección translunar hacia la Luna. Foto: NASA | NASA | NASA

La NASA ha compartido una de las primeras imágenes de la Tierra tomadas por la nave Orión durante la misión Artemis II, crucial para la inyección translunar hacia la Luna. Foto: NASA | NASA | NASA

La NASA difundió una de las primeras imágenes de la Tierra captadas desde la nave Orión durante la misión Artemis II, en un momento clave en el que la tripulación aguarda la autorización final para iniciar la inyección translunar que la llevará hacia la Luna. La fotografía, tomada de una órbita terrestre alta, muestra parte del módulo de servicio del vehículo, responsable de la propulsión y suministro de energía.

A bordo del cohete Space Launch System viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes protagonizan el primer viaje tripulado a las cercanías del satélite en más de cinco décadas. La maniobra de inyección translunar, programada luego de la revisión de sistemas, definirá el paso de una órbita terrestre a una trayectoria de aproximadamente 400.000 kilómetros.

Vista de la Tierra desde la misión Artemis II. Foto: NASA

Astronautas orbitan Tierra a 74.000 kilómetros de altura

Durante las primeras horas de vuelo, la nave alcanzó una altitud cercana a 46.000 millas, muy por encima de la Estación Espacial Internacional. En ese punto, el equipo ejecutó una maniobra de elevación del perigeo, que permitió ajustar la ruta y asegurar una órbita estable previa al impulso definitivo hacia la Luna.

El encendido del motor principal se extendió por 43 segundos y colocó a Orión en la posición adecuada en la siguiente fase. “Esta maniobra es el último encendido importante de los motores de la misión. Impulsa a Orion hacia la Luna y la coloca en una trayectoria de retorno libre”, señalaron en el centro de control.

El comandante Reid Wiseman también describió la experiencia a bordo tras observar el planeta desde el espacio. Según las comunicaciones oficiales, destacó detalles visibles de la superficie terrestre, como ríos y sistemas de tormentas, durante la transmisión en directo.

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Comida, ejercicio y un inodoro reparado en Orión

La vida dentro de la cápsula sigue un cronograma estricto supervisado desde la Tierra. El equipo alterna periodos de descanso de aproximadamente cuatro horas, que suman ocho horas diarias, mientras el resto del tiempo se dedica a tareas técnicas y monitoreo de sistemas.

El plan incluye rutinas de ejercicio de 30 minutos diarios con el fin de evitar la pérdida de masa muscular y densidad ósea en condiciones de microgravedad. De esta manera, utilizan un dispositivo compacto que permite realizar movimientos como remo, sentadillas y levantamiento.

En cuanto a la alimentación, los astronautas consumen comida liofilizada que se activa con agua a bordo. El menú fue elegido previamente e incluye platos como macarrones con queso y carne de res. También disponen de bebidas limitadas, entre ellas café.

Uno de los incidentes iniciales se relacionó con el sistema sanitario. El inodoro presentó fallas tras el lanzamiento, pero fue reparado con instrucciones enviadas a partir del control de misión. “Nos complace informar que el inodoro está listo para usarse”, les comunicaron al completar el arreglo.

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El regreso a casa de Artemis II

Si la misión avanza según lo previsto, el sobrevuelo lunar se realizará el 6 de abril, cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna y alcance una distancia récord para una tripulación humana. Posteriormente, iniciará el retorno mediante una trayectoria que aprovecha la gravedad terrestre.

El reingreso culminará con un amerizaje en el océano Pacífico, cerca de la costa de California. Antes del contacto con el agua, la cápsula desplegará paracaídas para reducir la velocidad, mientras un sistema de flotación la estabilizará luego del impacto.

La operación de recuperación contempla que los expertos abandonen el vehículo en un lapso aproximado de dos horas y sea trasladado a un buque especializado, lo que marcará el cierre de un proyecto de 10 días.