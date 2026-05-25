HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP
Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP     
Ciencia

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

Este dispositivo de alta gama china está destinado a proyectos premium y tiene un costo que varía entre US$25.000 y US$50.000.

Desarrollado por Shenzhen MTC, el televisor chino emplea tecnología Fine Pitch MicroLED, mejorando luminosidad y eficiencia energética.
Desarrollado por Shenzhen MTC, el televisor chino emplea tecnología Fine Pitch MicroLED, mejorando luminosidad y eficiencia energética. | Foto: Business Intriper/mejorado con IA
Escuchar
Resumen
Compartir

China sorprendió al sector tecnológico con la presentación de un televisor de 135 pulgadas. Gracias a un innovador diseño mecánico, este dispositivo puede plegarse en cinco partes, lo que facilita su traslado y montaje tanto en hogares como en oficinas. Ese desarrollo captó la atención internacional por su potencial para resolver, de forma definitiva, los severos desafíos logísticos asociados habitualmente a las pantallas de gran formato.

La empresa Shenzhen MTC desarrolló este equipo con el objetivo de superar los actuales obstáculos de distribución. La firma busca mitigar la dificultad para movilizar e instalar estas estructuras en edificios modernos con ascensores y escaleras estrechas, situaciones que, según la prensa local, a menudo obligan a recurrir a grúas o métodos alternativos para introducir las pantallas por ventanas o balcones.

PUEDES VER: China sorprende con su primer coche volador producido en masa por menos de US$290.000: velocidad en el aire supera los 350 km/h

lr.pe

¿Cómo funciona el innovador diseño plegable del televisor gigante?

Este televisor posee cinco paneles rígidos verticales que se contraen sobre sí mismos, una estructura que reduce el volumen total del equipo. Dicho mecanismo facilita su transporte y manipulación en espacios cerrados, lo que permite manejarlo de la misma forma que un mueble convencional cuando está apagado y plegado.

La tecnología base de la pantalla es Fine Pitch MicroLED, un sistema en el que cada píxel funciona como una fuente de luz independiente. Este avance técnico optimiza el nivel de brillo, la eficiencia energética y la profundidad de los negros en comparación con opciones tradicionales como OLED o LCD, para garantizar un visionado continuo.

Para asegurar la uniformidad de la imagen tras la apertura, el dispositivo incorpora un método de calibración dinámica que ajusta de forma automática la luminosidad y la alineación entre las secciones al activarse. Gracias a este procedimiento, las posibles separaciones entre paneles serían prácticamente invisibles para el espectador.

PUEDES VER: China revoluciona el transporte con su camioneta eléctrica capaz de cruzar carreteras y ríos en 10 minutos: batería alcanza 170 kW

lr.pe

¿Cuándo estará disponible el televisor plegable de 135 pulgadas en el mercado internacional?

Este dispositivo combina ingeniería mecánica y sistemas automatizados de plegado. Al desactivar el equipo, la estructura se contrae por completo; al encenderlo, despliega cinco segmentos hasta conformar una pantalla gigante. Todo el mecanismo busca reducir al mínimo el esfuerzo humano durante su instalación y uso diario.

A pesar de sus características, el aparato no apunta al consumo masivo ni al público promedio. "Se comercializa principalmente bajo pedido especial y dirigido a proyectos premium", señala el reporte sobre su distribución actual. Su destino principal son salas corporativas, villas privadas y residencias de lujo que demandan formatos colosales.

La disponibilidad en tiendas minoristas globales es inexistente por el momento, por lo que se consolida como una opción exclusiva de nicho. Quienes deseen adquirir este modelo por encargo deberán afrontar un costo que oscila entre US$25.000 y US$50.000. El valor final del producto depende de la configuración específica y las condiciones de montaje requeridas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
India apuesta por país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India apuesta por país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
China revoluciona la cirugía ortopédica con el primer implante de titanio y cobre que mata bacterias y evita infecciones

China revoluciona la cirugía ortopédica con el primer implante de titanio y cobre que mata bacterias y evita infecciones

LEER MÁS
China revoluciona el transporte con su camioneta eléctrica capaz de cruzar carreteras y ríos en 10 minutos: batería alcanza 170 kW

China revoluciona el transporte con su camioneta eléctrica capaz de cruzar carreteras y ríos en 10 minutos: batería alcanza 170 kW

LEER MÁS
La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

LEER MÁS
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

LEER MÁS
China sorprende con su primer coche volador producido en masa por menos de US$290.000: velocidad en el aire supera los 350 km/h

China sorprende con su primer coche volador producido en masa por menos de US$290.000: velocidad en el aire supera los 350 km/h

LEER MÁS
El ave 'prehistórica' que come cocodrilos y serpientes, elimina a sus hermanos al nacer y alcanza la altura de un humano: no es Casuario ni Hoacín

El ave 'prehistórica' que come cocodrilos y serpientes, elimina a sus hermanos al nacer y alcanza la altura de un humano: no es Casuario ni Hoacín

LEER MÁS
Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

LEER MÁS
Presentan la primera bicicleta eléctrica con tecnología de vanguardia: carga rápida de 2 horas y batería que dura 10 años

Presentan la primera bicicleta eléctrica con tecnología de vanguardia: carga rápida de 2 horas y batería que dura 10 años

LEER MÁS
Los Wari, cultura preinca peruana, habría compartido cerveza con alucinógenos para unir a la gente y expandir su imperio

Los Wari, cultura preinca peruana, habría compartido cerveza con alucinógenos para unir a la gente y expandir su imperio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025