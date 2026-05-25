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China sorprendió al sector tecnológico con la presentación de un televisor de 135 pulgadas. Gracias a un innovador diseño mecánico, este dispositivo puede plegarse en cinco partes, lo que facilita su traslado y montaje tanto en hogares como en oficinas. Ese desarrollo captó la atención internacional por su potencial para resolver, de forma definitiva, los severos desafíos logísticos asociados habitualmente a las pantallas de gran formato.

La empresa Shenzhen MTC desarrolló este equipo con el objetivo de superar los actuales obstáculos de distribución. La firma busca mitigar la dificultad para movilizar e instalar estas estructuras en edificios modernos con ascensores y escaleras estrechas, situaciones que, según la prensa local, a menudo obligan a recurrir a grúas o métodos alternativos para introducir las pantallas por ventanas o balcones.

¿Cómo funciona el innovador diseño plegable del televisor gigante?

Este televisor posee cinco paneles rígidos verticales que se contraen sobre sí mismos, una estructura que reduce el volumen total del equipo. Dicho mecanismo facilita su transporte y manipulación en espacios cerrados, lo que permite manejarlo de la misma forma que un mueble convencional cuando está apagado y plegado.

La tecnología base de la pantalla es Fine Pitch MicroLED, un sistema en el que cada píxel funciona como una fuente de luz independiente. Este avance técnico optimiza el nivel de brillo, la eficiencia energética y la profundidad de los negros en comparación con opciones tradicionales como OLED o LCD, para garantizar un visionado continuo.

Para asegurar la uniformidad de la imagen tras la apertura, el dispositivo incorpora un método de calibración dinámica que ajusta de forma automática la luminosidad y la alineación entre las secciones al activarse. Gracias a este procedimiento, las posibles separaciones entre paneles serían prácticamente invisibles para el espectador.

¿Cuándo estará disponible el televisor plegable de 135 pulgadas en el mercado internacional?

Este dispositivo combina ingeniería mecánica y sistemas automatizados de plegado. Al desactivar el equipo, la estructura se contrae por completo; al encenderlo, despliega cinco segmentos hasta conformar una pantalla gigante. Todo el mecanismo busca reducir al mínimo el esfuerzo humano durante su instalación y uso diario.

A pesar de sus características, el aparato no apunta al consumo masivo ni al público promedio. "Se comercializa principalmente bajo pedido especial y dirigido a proyectos premium", señala el reporte sobre su distribución actual. Su destino principal son salas corporativas, villas privadas y residencias de lujo que demandan formatos colosales.

La disponibilidad en tiendas minoristas globales es inexistente por el momento, por lo que se consolida como una opción exclusiva de nicho. Quienes deseen adquirir este modelo por encargo deberán afrontar un costo que oscila entre US$25.000 y US$50.000. El valor final del producto depende de la configuración específica y las condiciones de montaje requeridas.