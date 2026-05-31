HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Ciencia

No existe en ningún otro lugar de la Tierra: científicos descubren una criatura misteriosa bajo un lago ultrasalado

Un pequeño ser vivo podría ayudar a comprender mejor los orígenes y la resistencia de la vida en entornos extremos.

Un paisaje del Gran Lago Salado con niveles de agua bajos. El entorno extremo del lago alberga una comunidad de organismos pequeños pero resistentes. Foto: Shutterstock
Un paisaje del Gran Lago Salado con niveles de agua bajos. El entorno extremo del lago alberga una comunidad de organismos pequeños pero resistentes. Foto: Shutterstock
Escuchar
Resumen
Compartir

Un diminuto organismo hallado en las profundidades del Gran Lago Salado, en Utah, Estados Unidos, despertó el interés de la comunidad científica. Se trata de una nueva especie de nematodo que, hasta ahora, solo se conoce en este lago caracterizado por niveles extremos de salinidad.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Utah, quienes identificaron a la especie tras varios años de análisis. Bautizado como Diplolaimelloides woaabi, este gusano microscópico mide menos de 1,5 milímetros de longitud y habita entre estructuras minerales conocidas como microbialitos, formaciones creadas por comunidades de microorganismos que desempeñan un papel clave en el ecosistema del lago.

¿Cómo descubrieron esta nueva especie de nematodo?

Los nematodos figuran entre los animales más abundantes del planeta y prosperan en ambientes tan diversos como los suelos agrícolas, las regiones polares y las profundidades oceánicas. Sin embargo, hasta 2022 ningún representante de este grupo había sido confirmado en el Gran Lago Salado.

Imágenes microscópicas de Diplolaimelloides woaabi, la especie de nematodo recientemente identificada en el Gran Lago Salado. Foto: Journal of Nematology

Imágenes microscópicas de Diplolaimelloides woaabi, la especie de nematodo recientemente identificada en el Gran Lago Salado. Foto: Journal of Nematology

La primera evidencia apareció durante campañas de muestreo dirigidas por la investigadora Julie Jung, quien detectó ejemplares en microbialitos distribuidos por distintas zonas del lago. Desde entonces, el equipo desarrolló un estudio exhaustivo que incluyó secuenciación genética mediante ADN 18S y observaciones con microscopía electrónica de barrido.

Estas técnicas permitieron identificar características anatómicas únicas, entre ellas manchas oculares, labios fusionados, una cavidad bucal con forma de embudo y estructuras reproductivas especializadas en los machos.

Es el tercer grupo animal conocido en las aguas saladas del lago

La identificación de D. woaabi amplía la reducida lista de animales multicelulares capaces de sobrevivir en las aguas hipersalinas del Gran Lago Salado. Hasta ahora, los científicos solo habían documentado allí a los camarones de salmuera y las moscas de salmuera, especies fundamentales para la alimentación de millones de aves migratorias.

Investigadores recolectaron especímenes de nematodos en el Gran Lago Salado de Utah. Foto: Julie Jung

Investigadores recolectaron especímenes de nematodos en el Gran Lago Salado de Utah. Foto: Julie Jung

Los investigadores también detectaron señales genéticas que apuntan a la posible existencia de una segunda especie de nematodo en el lago. Aunque esta hipótesis requiere nuevas verificaciones, los datos sugieren que la diversidad biológica del ecosistema podría ser mayor de lo que se pensaba.

Otro aspecto llamativo surgió al analizar la proporción de sexos. En las muestras obtenidas directamente del lago, los machos representaban menos del 1 % de la población. En contraste, los ejemplares criados en laboratorio mostraron una distribución cercana al 50 %, una diferencia que los especialistas aún no logran explicar.

¿Cómo llegó esta especie al lago?

El origen de este organismo constituye uno de los mayores enigmas del estudio. Una de las hipótesis plantea que sus ancestros habrían habitado la antigua vía marítima que dividió Norteamérica durante el período Cretácico, hace más de 100 millones de años. Según esta idea, los cambios geológicos que transformaron la región habrían aislado a estas poblaciones, permitiendo su supervivencia hasta la actualidad.

Otra posibilidad apunta a un arribo mucho más reciente. Los científicos consideran que aves migratorias podrían haber transportado huevos o individuos microscópicos adheridos al barro o a sus plumas desde otros lagos salinos.

La relevancia de este descubrimiento va más allá de la descripción de una nueva especie. Los nematodos suelen reaccionar con rapidez a las alteraciones ambientales, por lo que pueden actuar como indicadores biológicos de la salud de un ecosistema. Esta característica cobra especial importancia en el Gran Lago Salado, que enfrenta problemas asociados a la sequía, la reducción del nivel del agua y el incremento de la salinidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

LEER MÁS
Científicos descubren que un antiguo ancestro unicelular de 700 millones de años aún vive en la sangre humana

Científicos descubren que un antiguo ancestro unicelular de 700 millones de años aún vive en la sangre humana

LEER MÁS
Científicos alemanes descubrieron el nutriente que puede potenciar la energía celular

Científicos alemanes descubrieron el nutriente que puede potenciar la energía celular

LEER MÁS
La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

LEER MÁS
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

LEER MÁS
Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

LEER MÁS
Tras 110 años de ausencia, Argentina logra reintroducir a un mamífero clave para la conservación gracias a un ambicioso proyecto

Tras 110 años de ausencia, Argentina logra reintroducir a un mamífero clave para la conservación gracias a un ambicioso proyecto

LEER MÁS
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS
China lanza un collar inteligente para perros y gatos que traduciría sus sonidos y movimientos con más del 94% de efectividad

China lanza un collar inteligente para perros y gatos que traduciría sus sonidos y movimientos con más del 94% de efectividad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025