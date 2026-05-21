Presentan la primera bicicleta eléctrica con tecnología de vanguardia: carga rápida de 2 horas y batería que dura 10 años

La Revv1 EVO presenta una batería de estado semisólido que mejora la seguridad y permite cargas completas en solo dos horas. | Foto: Dall-E

La Revv1 EVO presenta una batería de estado semisólido que mejora la seguridad y permite cargas completas en solo dos horas. | Foto: Dall-E

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La movilidad eléctrica acaba de dar un salto tecnológico con la presentación de la primera bicicleta eléctrica equipada con batería semisólida, una innovación que promete transformar el mercado de las e-bikes gracias a su mayor autonomía, seguridad y durabilidad.

El modelo Revv1 EVO, desarrollado por la compañía Ride1Up, introduce una tecnología que supera varias de las limitaciones tradicionales de las baterías de iones de litio utilizadas actualmente en la mayoría de bicicletas eléctricas.

Destaca por ofrecer una carga completa en apenas dos horas y una vida útil cercana a los 10 años, cifras muy superiores a los estándares actuales del sector. Además, mantiene un rendimiento estable incluso en temperaturas extremas, por lo que se consolida como una alternativa más eficiente para desplazamientos urbanos, recorridos largos y uso intensivo durante todo el año.

La movilidad eléctrica experimenta un avance significativo con la Revv1 EVO, la primera bicicleta eléctrica con batería semisólida, que ofrece mayor autonomía y durabilidad.

Batería semisólida: la innovación que revoluciona las bicicletas eléctricas

La principal novedad de la Revv1 EVO se encuentra en su batería de estado semisólido, una tecnología diseñada para aumentar la estabilidad térmica y reducir el desgaste provocado por las cargas continuas. A diferencia de las baterías convencionales, este sistema emplea un gel no inflamable que mejora la seguridad y evita pérdidas rápidas de rendimiento con el paso del tiempo.

El fabricante asegura que la batería soporta más de 1.200 ciclos de carga antes de mostrar una disminución importante en su capacidad. En términos prácticos, eso equivale a entre ocho y 10 años de funcionamiento eficiente para un usuario frecuente. Las baterías tradicionales suelen ofrecer alrededor de 500 ciclos útiles, lo que normalmente reduce su autonomía tras apenas tres o cuatro años de uso continuo.

Carga rápida y resistencia extrema: así mejora la experiencia de conducción

Otro de los grandes avances de esta bicicleta eléctrica es la posibilidad de realizar una carga completa en apenas dos horas sin afectar negativamente la vida útil del sistema energético. En los modelos convencionales, las cargas rápidas generan calor adicional que acelera el deterioro interno de las celdas, un problema que la tecnología semisólida logra minimizar de forma significativa.

La Revv1 EVO también fue diseñada para soportar condiciones climáticas adversas. Mientras muchas bicicletas eléctricas pierden autonomía en invierno, esta nueva batería conserva cerca del 70% de su capacidad incluso a temperaturas de hasta -20 °C. Además, resiste mejor el calor extremo, tanto en almacenamiento como durante trayectos prolongados bajo altas temperaturas.