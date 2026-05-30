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Ciencia

Una moneda de 1584 revela la ubicación de la 'ciudad maldita' de Sudamérica donde los españoles intentaron poblar, pero murieron

La pieza de plata fue hallada en los cimientos de una antigua iglesia, lo que facilita la reconstrucción del plano urbano del siglo XVI en la Patagonia chilena.

Un hallazgo arqueológico en Chile confirma la ubicación de la Ciudad del Rey Don Felipe, un asentamiento español de 1584 en el estrecho de Magallanes.
Un hallazgo arqueológico en Chile confirma la ubicación de la Ciudad del Rey Don Felipe, un asentamiento español de 1584 en el estrecho de Magallanes. | Ilustración con IA/ChatGPT/National Geographic
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Un hallazgo arqueológico en Chile confirmó la ubicación exacta de Ciudad del Rey Don Felipe, un asentamiento español de 1584 en el estrecho de Magallanes que hasta ahora solo figuraba en mapas antiguos. De acuerdo con National Geographic, el descubrimiento clave fue un real de a ocho, una moneda de plata del siglo XVI desenterrada en los cimientos de una antigua iglesia. Esta pieza, colocada de forma intencional durante la ceremonia fundacional, resuelve uno de los misterios más persistentes sobre la colonización europea en Sudamérica.

El objeto valida con precisión los registros históricos de la época. Al respecto, Soledad González Díaz, investigadora del Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo O’Higgins, explicó que fue encontrada exactamente en el lugar y en la posición descritos por Sarmiento en sus escritos. La experta resaltó que esta pieza posee un incalculable valor material, además de constituir un vínculo tangible entre la evidencia científica y las crónicas del siglo XVI.

La moneda de plata del siglo XVI fue encontrada en los cimientos de una iglesia chilena. Foto: National Geographic

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¿Cómo reveló una moneda de 1584 la ubicación exacta de la ‘ciudad maldita’ en Sudamérica?

El histórico asentamiento de Puerto del Hambre, originalmente bautizado como Ciudad del Rey Don Felipe, fue localizado con precisión en Bahía Buena. Este yacimiento arqueológico se emplaza en la costa norte del estrecho de Magallanes, a unos 58 kilómetros hacia el sur de Punta Arenas, dentro de la Patagonia chilena.

Los científicos lograron este éxito mediante la combinación de evidencias físicas y manuscritos del siglo XVI que detallaban el rito fundacional del templo. Una pieza de plata, sepultada en los cimientos durante el año 1584, apareció justamente en el sitio exacto donde Pedro Sarmiento de Gamboa la colocó como parte de la ceremonia simbólica.

El arqueólogo Francisco Garrido, integrante del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, remarcó que ahora podemos saber con certeza que este es el lugar donde estaba la iglesia y, a partir de ahí, es fácil conocer dónde se construyeron todas las otras estructuras. El hallazgo facilita la reconstrucción íntegra del plano urbano del siglo XVI.

Puerto del Hambre es el nombre con que Thomas Cavendish, un navegante inglés, bautizó a Rey Don Felipe. Foto: Museo de Magallanes

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¿Por qué fracasó el plan del Imperio español en el estrecho de Magallanes?

El Imperio español implementó una ambiciosa estrategia para dominar el estrecho de Magallanes, un paso marítimo crucial entre los océanos Pacífico y Atlántico. En 1584, el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa lideró una expedición con unos 300 colonos, quienes fundaron la Ciudad del Rey Don Felipe. El objetivo central de este asentamiento permanente consistía en edificar una fortaleza que resguardara la ruta ante las constantes incursiones y saqueos de potencias rivales como Inglaterra.

Las ruinas de la ciudad Rey Don Felipe se encuentran a 56 kms. de la ciudad de Punta Arenas. Foto: Consejo de Monumentos de Chile

Las ruinas de la ciudad Rey Don Felipe se encuentran a 56 kms. de la ciudad de Punta Arenas. Foto: Consejo de Monumentos de Chile

Sin embargo, el entorno hostil de la Patagonia destruyó las expectativas de la Corona. Los fuertes vientos helados, la escasez de recursos, los suelos estériles para la agricultura y el aislamiento geográfico prolongado tornaron inviable el proyecto. La mayoría de los habitantes pereció durante el primer invierno a causa del hambre, las enfermedades y la exposición a los elementos, sin que la población lograra un sustento estable.

Fue un intento de colonización fallido, cuya trágica historia se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras y siglos. Foto: CDN

Fue un intento de colonización fallido, cuya trágica historia se convirtió en una leyenda que trascendió fronteras y siglos. Foto: CDN

La confirmación del desastre llegó en 1587, cuando el corsario inglés Thomas Cavendish arribó a la zona y halló la colonia desierta, con escasos supervivientes. Conmovido por la tragedia, el marino británico bautizó el paraje como Port Famine o Puerto del Hambre, denominación que inmortalizó este trágico e infructuoso intento de colonización.

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