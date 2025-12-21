Familia arma árbol de Navidad gigante con botellas de cerveza y se vuelve viral en redes: “¡Que no lo vea el reciclador del barrio!”
Usuarios de TikTok bromean sobre la construcción del árbol y la creatividad de la familia para usar solo contenido reciclado.
Una familia se volvió viral en TikTok luego de que un usuario grabara y publicara un video del árbol de Navidad gigante que instaló en la fachada de su vivienda. Las imágenes, captadas desde la vía pública, generaron múltiples comentarios en redes sociales.
Árbol de Navidad hecho con botellas de cerveza causa furor en TikTok
En el video se observa un árbol de Navidad instalado fuera del inmueble de una familia residente en Carabayllo, construido con botellas de cerveza apiladas sobre bases de madera y visible desde la vía pública. La estructura ocupa gran parte de la fachada y cuenta únicamente con una estrella roja en la parte superior.
El clip muestra distintos ángulos del árbol de forma rápida, mientras suena de fondo el meme navideño “It’s time” de la cantante estadounidense Mariah Carey, acompañado de un extracto de su canción “All I want for Christmas is you”.
Usuarios en redes sociales reaccionan al ver el video: “El árbol de Pepe y Tito”
Tras la difusión del video, que actualmente cuenta con más de un millón de visualizaciones, se publicaron mensajes de tono humorístico en la sección de comentarios, en su mayoría vinculados al uso de botellas de cerveza en la decoración.
“El árbol de Pepe y Tito”, “Que no lo vea el reciclador del barrio”, “¿De cuántas cajas estamos hablando? Me sacrificaré para que mi familia tenga un árbol”, “Con razón mis clientes no me regresan las botellas, jajaja” y “En definitiva, Perú es clave” son algunos de los comentarios destacados.