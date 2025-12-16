HOYSuscripcion LR Focus

Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

El emotivo video muestra a la mujer con toga y birrete mientras saluda a la multitud en la graduación de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Emotivo clip ha superado las 130.000 visualizaciones en TikTok.
Emotivo clip ha superado las 130.000 visualizaciones en TikTok.

Una mujer de la tercera edad se convirtió en protagonista de un video viral tras graduarse recientemente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El clip muestra el paso del recojo de su diploma, mientras sus compañeros aplauden y se muestran emocionados por ella, quien, además, agradeció a su hermana por el apoyo brindado durante sus años de estudio. Gran cantidad de usuarios en TikTok expresó su admiración por el logro, mientras que otros se animaron a compartir sus vivencias junto a ella.

lr.pe

Graduada agradece a familia y compañeros por completar su logro académico

El video muestra cómo la mujer de 82 años, con toga y birrete, camina por la alfombra de graduados de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), mientras saluda y lanza besos a todos aquellos que gritan de emoción por ella. Luego abraza a su hermana y se escuchan de fondo las siguientes palabras: “Yo dedico este nuevo triunfo a mi queridísima hermana, hermana que se considera mi madre, una hermana excepcional que me dio todo su cariño, todo su apoyo, en todos los sentidos”.

Graduados que se encontraban detrás de ella en el escenario, observaban la emotiva escena y no podían evitar sonreír y aplaudir.

lr.pe

"Bertha, una mujer de admirar": así reaccionaron usuarios en redes sociales

El video fue publicado en la cuenta de TikTok de @apggraduaciones y cuenta con más de 130.000 visualizaciones. Mientras muchos usuarios aplaudían su logro, otros compartían las experiencias que vivieron con ella en la misma casa de estudios.

“Bertha, una mujer de admirar”, “Nunca es tarde para alcanzar los objetivos, millones de felicidades”, “Ha sido mi compañera varias veces. En ocasiones se le complicaba lo virtual o ciertas anotaciones de clases y trataba de ayudarla en lo que podía” y “Tuve el honor de tener muchas clases con la señora Bertha y, Dios mío, la gran persona que es. Una mujer de admirar, definitivamente” son algunos de los comentarios destacados.

