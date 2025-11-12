HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Perú vs Rusia EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso internacional?

La selección peruana ya pisó suelo europeo y está lista para el amistoso ante Rusia. En su segundo partido al mando, Manuel Barreto buscará un triunfo con varios rostros nuevos.

Perú vs Rusia se enfrentarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Perú vs Rusia se enfrentarán desde las 12.00 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Perú vs Rusia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 12 de noviembre por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El duelo entre rusos y peruanos se llevará a cabo en el Gazprom Arena de San Petersburgo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión a señal abierta estará a cargo de ATV y América TV para todo territorio nacional. Asimismo, Movistar Deportes lo pasará en cable. No te olvides que La República Deportes también te llevará el compromiso con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias durante los 90 minutos.

La Blanquirroja afrontará su segundo partido con Manuel Barreto en el banquillo. Recordemos que el primer cotejo de la 'Muñeca' fue ante Chile, el cual terminó 2-1 a favor de la Roja. Por su parte, los rusos acumulan 17 encuentros sin perder y goleó en su último partido ante Bolivia. Eso sí, no puede disputar compromisos oficiales tras la restricción de FIFA por la guerra con Ucrania.

Perú vs Rusia EN VIVO HOY por amistoso internacional en fecha FIFA

06:00
12/11/2025

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El partido de hoy se jugará a partir de las 12.00 p. m. (horario peruano).

05:15
12/11/2025

Sigue aquí la previa de Perú vs Rusia

Bienvenidos todos los lectores de La República a la cobertura del amistoso entre Perú y Rusia. Este miércoles, el equipo de Manuel Barreto disputa el primero de los dos partidos que sostendrá en el país europeo y aquí podrás seguir el minuto a minuto gratis por internet.

PUEDES VER: Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

lr.pe

Perú vs Rusia: ficha del partido

PartidoPerú vs Rusia
¿Cuándo?Miércoles 12 de noviembre del 2025
¿A qué hora?12.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ATV, América TV y Movistar Deportes
¿Dónde?Gazprom Arena de San Petersburgo

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

En suelo peruano, el choque entre Perú y Rusia empezará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Rusia?

En el Perú, la transmisión del Perú vs Rusia estará a cargo de América TV y ATV en señal abierta. Asimismo, Movistar Deportes se encargará de pasarlo en cable para toda la nación.

¿Cómo ver Perú vs Rusia online?

A través de internet, el amistoso de la selección peruana ante Rusia podrás disfrutarlo por Movistar Play, el cual solo estará disponible por Movistar TV. Además, podrás seguirlo por la aplicación América TVGO.

Perú vs Rusia: pronóstico de apuestas

CasasPerúEmpateRusia
Te Apuesto5.393.701.68
Apuesta Total5.003.801.61
Notas relacionadas
DT de Rusia impacta al contestar si comería cuy en la previa del partido ante la selección peruana: "Me resulta difícil responder"

DT de Rusia impacta al contestar si comería cuy en la previa del partido ante la selección peruana: "Me resulta difícil responder"

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

LEER MÁS
Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

LEER MÁS
Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

LEER MÁS
Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

LEER MÁS
DT de Rusia impacta al contestar si comería cuy en la previa del partido ante la selección peruana: "Me resulta difícil responder"

DT de Rusia impacta al contestar si comería cuy en la previa del partido ante la selección peruana: "Me resulta difícil responder"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Deportes

“Me robaron mi vida, todo”

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025