Perú vs Rusia EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso internacional?

Perú vs Rusia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 12 de noviembre por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El duelo entre rusos y peruanos se llevará a cabo en el Gazprom Arena de San Petersburgo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión a señal abierta estará a cargo de ATV y América TV para todo territorio nacional. Asimismo, Movistar Deportes lo pasará en cable. No te olvides que La República Deportes también te llevará el compromiso con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias durante los 90 minutos.

La Blanquirroja afrontará su segundo partido con Manuel Barreto en el banquillo. Recordemos que el primer cotejo de la 'Muñeca' fue ante Chile, el cual terminó 2-1 a favor de la Roja. Por su parte, los rusos acumulan 17 encuentros sin perder y goleó en su último partido ante Bolivia. Eso sí, no puede disputar compromisos oficiales tras la restricción de FIFA por la guerra con Ucrania.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia? El partido de hoy se jugará a partir de las 12.00 p. m. (horario peruano).

Perú vs Rusia: ficha del partido

Partido Perú vs Rusia ¿Cuándo? Miércoles 12 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ATV, América TV y Movistar Deportes ¿Dónde? Gazprom Arena de San Petersburgo

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

En suelo peruano, el choque entre Perú y Rusia empezará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Rusia?

En el Perú, la transmisión del Perú vs Rusia estará a cargo de América TV y ATV en señal abierta. Asimismo, Movistar Deportes se encargará de pasarlo en cable para toda la nación.

¿Cómo ver Perú vs Rusia online?

A través de internet, el amistoso de la selección peruana ante Rusia podrás disfrutarlo por Movistar Play, el cual solo estará disponible por Movistar TV. Además, podrás seguirlo por la aplicación América TVGO.

