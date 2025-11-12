En una reciente edición del programa 'Línea de 5', se analizó el empate de la selección peruana frente a la de Rusia, por el amistoso fecha FIFA. Durante la conversación, Reimond Manco habló acerca de Jairo Concha, quien llevó el dorsal número 10 en el encuentro. En sus declaraciones, el exjugador tuvo una crítica al futbolista de Universitario de Deportes.

Manco señaló que en la historia de Perú, históricamente, hemos tenido un conductor, o sea, un jugador que pueda dirigir los hilos del equipo y busque los espacios. Sin embargo, indicó que este es el segundo partido donde Concha no demuestra eso, y que se le debería exigir porque es algo que sí muestra en la ‘U’.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Jairo Concha?

En sus palabras, 'Rei' dio su análisis sobre el rendimiento del volante de Universitario.

"Perú históricamente está acostumbrado a tener un conductor. Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es Jairo Concha, y no lo es. Es el segundo partido consecutivo donde no lo demuestra. No creo que sea injusto pedírselo porque en la 'U' lo es. Tiene el fútbol para serlo", fueron las palabras de Manco.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El encuentro entre Perú y Chile se disputará el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, poniendo fin a la gira por territorio ruso. El duelo está programado para las 12:00 p. m. (hora peruana) y 2:00 p. m. (hora chilena).