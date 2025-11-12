HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

En sus declaraciones, el exjugador de Alianza Lima señaló que, históricamente, Perú siempre ha tenido un jugador que conduzca el juego de la selección.

Reimond Manco analizó el rendimiento de Jairo Concha. Foto: composición LR/ Línea de 5/difusión
Reimond Manco analizó el rendimiento de Jairo Concha. Foto: composición LR/ Línea de 5/difusión

En una reciente edición del programa 'Línea de 5', se analizó el empate de la selección peruana frente a la de Rusia, por el amistoso fecha FIFA. Durante la conversación, Reimond Manco habló acerca de Jairo Concha, quien llevó el dorsal número 10 en el encuentro. En sus declaraciones, el exjugador tuvo una crítica al futbolista de Universitario de Deportes.

Manco señaló que en la historia de Perú, históricamente, hemos tenido un conductor, o sea, un jugador que pueda dirigir los hilos del equipo y busque los espacios. Sin embargo, indicó que este es el segundo partido donde Concha no demuestra eso, y que se le debería exigir porque es algo que sí muestra en la ‘U’.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Jairo Concha?

En sus palabras, 'Rei' dio su análisis sobre el rendimiento del volante de Universitario.

"Perú históricamente está acostumbrado a tener un conductor. Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es Jairo Concha, y no lo es. Es el segundo partido consecutivo donde no lo demuestra. No creo que sea injusto pedírselo porque en la 'U' lo es. Tiene el fútbol para serlo", fueron las palabras de Manco.

PUEDES VER: Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El encuentro entre Perú y Chile se disputará el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, poniendo fin a la gira por territorio ruso. El duelo está programado para las 12:00 p. m. (hora peruana) y 2:00 p. m. (hora chilena).

Notas relacionadas
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva por Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva por Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

LEER MÁS
Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

LEER MÁS
Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

LEER MÁS
Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

Diego Rebagliati señala cuál es la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana: "Va a empezar a recibir reconocimiento"

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Deportes

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025