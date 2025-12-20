La historia de un vendedor de caramelos que ahorró sol a sol para comprarle un pavo a su madre durante Navidad sigue emocionando a usuarios. El hombre de escasos recursos fue identificado y recibió el apoyo de decenas de usuarios que le donaron a través de una comerciante en el Centro de Lima. También recibió otro pavo de regalo y una silla de ruedas para que pueda movilizarse.

Vendedor de caramelos recibe apoyo y conmueve a usuarios: "Mi madre se va a alegrar"

La historia del vendedor de caramelos Martín Mejía causó sensación en redes sociales por su determinación de ahorrar desde octubre entre S/ 2 o S/ 3 para la compra de un pavo para alegrar la cena navideña de su madre y sus hermanos. El equipo de Latina logró contactarlo cuando el hombre fue a entregar S/7.

La comerciante de pollos le informó que usuarios donaron dinero a través de su cuenta de Yape y se logró acumular S/456,50. "Yo le voy a dar a usted, a mí no me gusta quedarme con la plata", indicó. Al respecto, el hombre no pudo aguantar las lágrimas y comentó. "Mi madre se va a alegrar", indicó.

Hombre relata que sufrió grave caída hace 11 años y su madre lo alentó a salir adelante

El reportero de Latina Jorge Solari pudo mostrar más sobre la historia del humilde vendedor de caramelos, quien contó que vive con su madre y sus dos hermanos en el Rímac. Hace 11 años atraviesa una difícil situación tras caer del cuarto piso de una vivienda cuando trabajaba en construcción civil. Tiene trastorno esquelético en la médula espinal y se le dificulta caminar. Explicó que todo el esfuerzo que realiza por salir adelante es insuficiente para premiar el amor que le da su madre.

"A mi mamá le digo ‘Quizás sea la primera o la última vez que comamos, quiero comer contigo, un pavito contigo, madre’. Ahora mi mamá está contenta, ella me dijo 'Hijo, tú a pesar de que eres una persona con discapacidad, siempre estás pendiente de mí'. Pero yo le digo, 'Todo lo que haces por mí no se compara ni con medio pavo'. Mi madre, la reina de mis ojos", indicó a Latina.

Tras la emisión en el programa 'Arriba mi gente', el conductor Ricardo Rondón se comprometió con la compra de otro pavo para que la familia del hombre pueda disfrutarlo en Año Nuevo. Además, le obsequiaron una canasta navideña y la modelo Michelle Soifer se comprometió a comprarle una silla de ruedas.