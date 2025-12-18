HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

El incidente se viralizó en TikTok, donde tiktoker confrontó al padre, asegurando que la chocolatada era solo para personas de escasos recursos.

Hecho generó polémica en TikTok por incidente durante chocolatada.
Hecho generó polémica en TikTok por incidente durante chocolatada. | Foto: composición LR/ TikTok

Un momento tenso se vivió durante una chocolatada solidaria cuando un tiktoker Jilari decidió retirar a un padre de familia que estaba haciendo fila con su hijo. La creadora de contenido lo reprendió frente al resto de asistentes y desató una controversia en las redes sociales. Cabe resaltar, que a poco de la Navidad se suelen realizar diversas actividades solidarias para entregar juguetes y golosinas a los niños de escasos recursos, con el objetivo de llevarles un momento de alegría.

Tiktoker cuestiona a hombre y le pide que se retire de su chocolatada

El incidente fue grabado y compartido en TikTok, donde se puede escuchar a la tiktoker Jilari confrontar al hombre que cargaba a su menor hijo y un carrito de juguete (buggy). La tiktoker enfatizó que la chocolatada estaba dirigida a niños de escasos recursos.

"Precioso, tú tienes plata, qué estás haciendo cola. Mira con su cajón (buggy), viene para un juguete, hay que ser consciente. Chicos, tengan cuidado, él tiene pues, tiene plata y está haciendo chocolatada, ya es angurriento, ¿no?", cuestionó. Las declaraciones se intensificaron aún más cuando el tiktoker describió la acción como inadecuada, lo que provocó reacciones divididas entre los usuarios.

Reacciones divididas en redes sociales

Como era de esperarse, muchos usuarios de TikTok cuestionaron la manera en que se expuso al padre y a su hijo, argumentando que la solidaridad no debería estar condicionada, mientras que otros debatieron sobre quiénes realmente deberían beneficiarse de este tipo de actividades.

"¿Uno no se puede esforzar para comprarle algo a sus hijos?", "La chocolatada es para los niños que no tienen, ¿no entienden? Son para esos niños que sus papás a las justas pueden darle lo básico en alimentos y eso algunos ni eso tienen, se pasan", "Hay que tener más conciencia, por favor", "Yo no llevo a mis hijos porque sé que tengo para su chocolatada y su regalo", "Es verdad, hay gente que tiene dinero y está quitando el regalo a los que de verdad necesitan, yo no la juzgo porque en mi caso no tengo mucho dinero, pero tampoco me falta, entonces a mis hijos les enseño que deben de darle prioridad a los que más necesitan", indicaron usuarios.

De otro lado, hubo críticas sobre la acción de la tiktoker. "Se hace el bien sin mirar a quién", "Debería ser a todos por igual", "No se trata si tiene dinero, pero en mi caso, a mis hijas les gusta recibir regalos", reacciones otros cibernautas.

