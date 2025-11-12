HOYSuscripcion LR Focus

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Medios rusos reaccionan con asombro tras el empate con Perú en amistoso internacional FIFA 2025: ''Perdieron absurdamente la victoria contra los peruanos''

La selección peruana empató 1-1 ante Rusia en un amistoso de la fecha FIFA, gracias a un potente disparo de media distancia de Álex Valera desde fuera del área en el Gazprom Arena de San Petersburgo.


El empate de la selección euroasiática dejó un mal sabor de boca en los medios rusos tras el empate con Perú.
El empate de la selección euroasiática dejó un mal sabor de boca en los medios rusos tras el empate con Perú. | Foto: composición LR/EFE/Sport Express

La selección peruana igualó en su último amistoso ante Rusia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre de 2025. La 'Bicolor' consiguió empatar gracias a un gol desde fuera del área del delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera, en un partido que se jugó en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

En ese sentido, la prensa rusa no tuvo reparos en pronunciarse y criticar el empate de su selección ante la 'Blanquirroja'. La reacción dejó un evidente mal sabor de boca en los medios del país euroasiático, y muchas portadas responsabilizaron al guardameta del equipo local por su débil respuesta, ya que no logró despejar el potente zurdazo de media distancia de Álex Valera.

Portada del diario KP tras el empate de Rusia ante Perú. Foto: Sport Express

Portada del diario KP tras el empate de Rusia ante Perú. Foto: Sport Express

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: "Fue un buen y digno oponente"

El mal sabor de boca tras el empate de la selección rusa ante Perú

Los medios rusos expresaron su frustración tras el empate frente a Perú, señalando que el resultado fue decepcionante dado que esperaban una victoria holgada. En sus publicaciones y portadas, apuntaron que el equipo peruano llegaba debilitado, "exhausto por el largo viaje desde Sudamérica hasta Rusia", lo que, según KP, debería haber facilitado un triunfo claro para Rusia, generando así crítica sobre el desempeño local.

Por otro lado, el medio MK consideró que la victoria del seleccionado ruso se escapó de manera absurda. Según su análisis, al equipo le faltaron contundencia y concentración en los minutos finales para cerrar el partido a su favor.

Portada del medio Sport Express tras el empate de Rusia ante Perú. Foto: Alexander Fedorov

Portada del medio Sport Express tras el empate de Rusia ante Perú. Foto: Alexander Fedorov

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Matvey Safonov y Valeri Karpin los principales responsables del empate de Rusia ante Perú

Sin embargo, Sport Express fue más allá del empate y resaltó el bajo rendimiento del portero ruso, Matvey Safonov, actual jugador del Paris Saint Germain, en la jugada del gol de Álex Valera, al no lograr contener un potente disparo de larga distancia. “Safonov falló en el gol de Valera. El error del portero privó de la victoria al equipo ruso”, publicó el medio.

Asimismo, reconocieron que “no fue un partido fácil”, pero también destacaron que se enfrentaban a un equipo que solo había anotado seis goles en 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Por ello, el resultado fue calificado como una clara decepción.

El diario KP tampoco se quedó atrás y cuestionó tanto el bajo nivel mostrado en el amistoso como la suplencia del portero de 26 años en el club parisino. Según el medio, Safonov debería cambiar de equipo lo antes posible para no perjudicar su carrera profesional ni comprometer futuras convocatorias en la selección rusa.

“Esto sugiere, una vez más, que Safonov debería abandonar el PSG, donde no le permiten jugar. Pero eso no justifica al equipo de Karpin. Crearon apenas dos ocasiones de gol en todo el partido”, publicaron, en una crítica que también estuvo dirigida al actual seleccionador, Valeri Karpin.

La reacción de 'MK' al empate de Perú con Rusia en amistoso FIFA. Foto: 'MK'

La reacción de 'MK' al empate de Perú con Rusia en amistoso FIFA. Foto: 'MK'

¿Cuándo es el siguiente partido amistoso de Perú?

La selección peruana continuará con su preparación para disputar su último amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA 2025. Luego de enfrentar a Rusia en San Petersburgo, el equipo dirigido por Manuel Barreto deberá trasladarse a la ciudad de Sochi para medirse con Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico', programada para el martes 18 de noviembre a las 12.00 p. m., hora peruana.

La 'Bicolor' y la 'Roja' volverán a verse las caras después luego de un mes. En aquella ocasión el elenco sureño se impuso de forma agónica por 2-1 en el partido que marcó el inicio del interinato de Barreto.

