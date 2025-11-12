Pedro Gallese y su firme mensaje tras 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "Hubo poco tiempo de descanso, pero la actitud siempre está"
Después de la igualdad ante Rusia, Pedro Gallese se tomó un tiempo para analizar el juego de la selección peruana y agradecer el apoyo de la hinchada nacional.
Pedro Gallese se llevó cierta parte de los reflectores en el agónico empate 1-1 de la selección peruana ante Rusia. Más allá del tremendo blooper que originó el gol ruso, el portero nacional estuvo atento y firme cada vez que el equipo lo necesitó. Una vez acabado el compromiso, el 'Pulpo' se animó analizar el juego de la Bicolor y también aprovechó para agradecer el apoyo de la hinchada, la cual no dejó de alentar hasta el último minuto.
En una entrevista realizada por la propia Federación Peruana de Fútbol, Gallese resaltó la actitud de todo el equipo para sacar un resultado positivo. Si bien señaló que el viaje y las pocas horas de descanso afectaron al equipo, el experimentado guardameta elogió el atrevimiento de sus compañeros durante los 90 minutos.
Pedro Gallese deja directo mensaje tras 1-1 de la selección peruana ante Rusia
"Un resultado positivo, tuvimos un largo viaje y hubo poco tiempo de descanso pero creo que la actitud siempre va a estar por la selección y este es el paso que estamos dando", comenzó diciendo.
Asimismo, expresó su orgullo por la gran cantidad de peruanos que llegaron hasta San Petersburgo para alentar a la selección peruana. Pese a la distancia, los peruanos se hicieron presentes para dejar el aliento por su patria.
"A los hinchas siempre agradecerles porque estando tan lejos de casa vimos que nos estaban alentando a la selección. La mentalidad es importante en este grupo. Hay muchas caras nuevas y compañeros nuevos que están sintiendo bien la camiseta", reafirmó.
¿Cuándo es el partido de la selección peruana ante Chile?
El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.