Vecina reclama por juguetes de chocolatada en Ate y desata críticas: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"

Mujer aseguró que está sumamente indignada tras asistir a una chocolatada organizada por el alcalde Franco Vidal. Su comentario desató críticas en redes sociales.

Clip viral generó debate en redes sobre verdadero propósito de las chocolatadas navideñas
Clip viral generó debate en redes sobre verdadero propósito de las chocolatadas navideñas | Foto: composición LR/ TikTok

Una vecina del distrito de Ate mostró su molestia en redes sociales tras asistir a la chocolatada por el alcalde Franco Vidal. El clip viral está generando una fuerte polémica luego de que la autoridad distrital comentó que entregaría canastas navideñas a aquellos que asistan disfrazados al evento por fin de año, pero se registró una masiva asistencia.

El tema desató un acalorado debate en Facebook y TikTok, donde los usuarios cuestionaron sobre el verdadero propósito de este tipo de actividades solidarias y a quiénes deberían priorizarse al momento de ofrecer el apoyo.

PUEDES VER: Trabajadora peruana revela el obsequio navideño de Jorge Luna y sorprende al incluir un refrigerador: "Nuevo rey de las canastas"

Vecina cuestiona juguetes entregados durante chocolatada en Ate

La chocolatada de Ate promovida por el alcalde Franco Vidal se realizó el último viernes 19 en el estadio Ollantaytambo. Al respecto, una vecina mostró su molestia argumentando que las autoridades habría prometido una canasta para aquellas personas que asistan disfrazados. Mediante un video, la mujer expresó su descontento con el obsequio, pese a que era actividad solidaria. "Nos encontramos afuera de la chocolatada de Franco Vidal y yo creo que todas las personas, hasta yo misma, me siento indignada, de como pudieron decirle a los niños que fueran disfrazados y que al final les darían una canasta", manifestó.

Actividad priorizó a adultos mayores y gestantes. Foto: Municipalidad de Ate

Actividad priorizó a adultos mayores y gestantes. Foto: Municipalidad de Ate

De esta forma, mostró un pequeño juguete didáctico que recibió su menor hijo y cuestionó la chocolatada. "En los juguetes, miren lo que nos dieron por cada niño, ¿qué es esto? Yo mejor me hubiera ido al centro con S/2, ya que habían dicho que a los niños les iban a dar buenos regalos, y no entiendo. Yo creo que todas las personas que han ido a la chocolatada están superindignados", arremetió.

PUEDES VER: Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

El clip viral se suma al de otra madre de familia que mostró un pequeño juguete que recibió su menor hija y añadió que incluso alquiló un disfraz para que asista al evento. "¿Dónde está la canasta? Te pasaste Franco Vidal", indicó. Ambas reacciones están desatando una ola de críticas en redes sociales.

Usuarios critican a vecina por exigir buenos juguetes en chocolatada

Como era de esperarse, el clip viral generó un intenso debate sobre el verdadero objetivo de las chocolatadas con motivo de Navidad. Varios usuarios enfatizaron que este tipo de actividades tienen un fin solidario y no buscan deslumbrar con juguetes ostentosos, sino brindar un momento de alegría a niños de escasos recursos.

"Cuando la donación se vuelve costumbre se convierte en reclamo", "Yo trabajo para que mi esposa no lleve a chocolatadas a mis hijos", "Tus hijos son tu responsabilidad querida, si quieres regalos que se merecen, trabaja y dale lo mejor", "En mis tiempos éramos felices con muñecas de S/1", "Si tú tienes para ir a comprar un regalo más caro ¿para qué vas?, estás quitando el regalo y el espacio a un niño que sí necesita", "¿Esperaba un iPhone?", reaccionaron usuarios.

Alcalde de Ate aseguró que cantidad de asistentes disfrazados superó las expectativas

Tras la culminación de la chocolatada, el alcalde de Ate se dirigió a sus seguidores de Kick y comentó la masiva asistencia de personas a la chocolatada navideña. Explicó que esperaba la asistencia de como máximo 500 asistentes disfrazados, pero esa cifra se duplicó el día de la actividad. "Una locura, al principio se pensó que solo iban a llegar, máximo, 500 personas disfrazadas. Pero han llegado más de 1.200 personas, una locura total", describió.

Tras las críticas, Franco Vidal detalló en Instagram que entregaría canastas a aquellos que no alcanzar a recibir este presente durante la actividad.

