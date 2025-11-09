Tras las críticas que ha generado la película 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, un influencer peruano decidió visitar un reconocido cine en el Perú para comentar su experiencia. Según las imágenes que compartió en su canal de YouTube 'Yo soy papas', la sala de proyecciones se encontraba totalmente vacía apenas unos minutos antes de que comenzara la función, sin embargo, su sorpresa fue grande cuando, justo antes de que se apagaran las luces, entró un joven mexicano que también había decidido disfrutar del film en solitario.

De acuerdo con el extranjero, es fanático de las películas de terror, es por ello que, pese a no haber leído ninguna reseña sobre 'La habitación negra', decidió verla para descubrir de qué se trataba y experimentar la sensación de suspenso, miedo y adrenalina que tanto disfruta en este tipo de cintas. Sin embargo, tras minutos de iniciar el film, terminó decepcionado al revelar que no era lo que le esperaba.

Joven mexicano queda decepcionado por película peruana 'La habitación negra'

"Estaba caminando por los alrededores del cine, y a mí me atraen más las películas de terror y entonces, simplemente con el nombre, que dice 'La habitación negra' con eso me animé y la elegí. Yo pensé que era americana", explicó el joven mexicano. Asimismo, explicó que no buscó una reseña sobre el film para saber más sobre el largometraje.

Aunque esperaba una sensación de terror, el joven mexicano reveló que la trama no se estaba desarrollando como él esperaba que fuera una película de este género. "Creo que va muy diferente a lo que yo me imaginaba. Ya aprendí a leer la reseña primero y no nada más de guiarme por la imagen y la portada. No pasa nada, pero esta es la primera lección para esta película. Ahí está el aprendizaje. Debí informarme antes de comprar la entrada", indicó.

Tras culminar la película, el extranjero comentó que, debido a que el filme termina con un final abierto, no tiene intención de ver la secuela. "Si ese fuera el caso, yo no lo vería", explicó el mexicano.

Por otro lado, el influencer peruano quedó impresionado al percatarse de que, al final, solo él y el joven latino permanecieron en la sala para ver la película completa. Asimismo, explicó que su compañero de función terminó decepcionado por la trama del filme, ya que esperaba una historia más intensa y con un desenlace distinto. “Nuestro amigo se fue decepcionando por la película y claro se ha llevado una muy mala imagen de nosotros”, indicó.