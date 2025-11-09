HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

A pesar de su entusiasmo, el mexicano indicó que quedó decepcionado, afirmando que la trama de 'La habitación negra' no cumplía con sus expectativas. Además, reflexionó sobre la importancia de consultar reseñas antes de decidir qué ver.

Joven mexicano fue a ver 'La habitación negra' pero quedó decepcionado por la trama.
Joven mexicano fue a ver 'La habitación negra' pero quedó decepcionado por la trama. | Foto: composición LR/YouTube

Tras las críticas que ha generado la película 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, un influencer peruano decidió visitar un reconocido cine en el Perú para comentar su experiencia. Según las imágenes que compartió en su canal de YouTube 'Yo soy papas', la sala de proyecciones se encontraba totalmente vacía apenas unos minutos antes de que comenzara la función, sin embargo, su sorpresa fue grande cuando, justo antes de que se apagaran las luces, entró un joven mexicano que también había decidido disfrutar del film en solitario.

De acuerdo con el extranjero, es fanático de las películas de terror, es por ello que, pese a no haber leído ninguna reseña sobre 'La habitación negra', decidió verla para descubrir de qué se trataba y experimentar la sensación de suspenso, miedo y adrenalina que tanto disfruta en este tipo de cintas. Sin embargo, tras minutos de iniciar el film, terminó decepcionado al revelar que no era lo que le esperaba.

PUEDES VER: Yiddá Eslava se quiebra tras fuertes críticas por pedir que vayan a ver su película: "No quise obligar a la gente a ir al cine"

lr.pe

Joven mexicano queda decepcionado por película peruana 'La habitación negra'

"Estaba caminando por los alrededores del cine, y a mí me atraen más las películas de terror y entonces, simplemente con el nombre, que dice 'La habitación negra' con eso me animé y la elegí. Yo pensé que era americana", explicó el joven mexicano. Asimismo, explicó que no buscó una reseña sobre el film para saber más sobre el largometraje.

Aunque esperaba una sensación de terror, el joven mexicano reveló que la trama no se estaba desarrollando como él esperaba que fuera una película de este género. "Creo que va muy diferente a lo que yo me imaginaba. Ya aprendí a leer la reseña primero y no nada más de guiarme por la imagen y la portada. No pasa nada, pero esta es la primera lección para esta película. Ahí está el aprendizaje. Debí informarme antes de comprar la entrada", indicó.

PUEDES VER: Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

lr.pe

Tras culminar la película, el extranjero comentó que, debido a que el filme termina con un final abierto, no tiene intención de ver la secuela. "Si ese fuera el caso, yo no lo vería", explicó el mexicano.

Por otro lado, el influencer peruano quedó impresionado al percatarse de que, al final, solo él y el joven latino permanecieron en la sala para ver la película completa. Asimismo, explicó que su compañero de función terminó decepcionado por la trama del filme, ya que esperaba una historia más intensa y con un desenlace distinto. “Nuestro amigo se fue decepcionando por la película y claro se ha llevado una muy mala imagen de nosotros”, indicó.

Notas relacionadas
Yiddá Eslava asegura que acusaciones de Natalia Otero influyeron en la poca acogida de su película: "Tuvo mucho que ver"

Yiddá Eslava asegura que acusaciones de Natalia Otero influyeron en la poca acogida de su película: "Tuvo mucho que ver"

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS
Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

LEER MÁS
'Obreros' son captados bailando para videos de TikTok en una obra y son furor en redes: “Es la pausa activa”

'Obreros' son captados bailando para videos de TikTok en una obra y son furor en redes: “Es la pausa activa”

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de la UNI revela su método para ingresar a los 17 años y un exitoso examen de admisión: "Me distraía bastante"

Estudiante de la UNI revela su método para ingresar a los 17 años y un exitoso examen de admisión: "Me distraía bastante"

LEER MÁS
Facebook: hombre se despide de su perro al estilo Digimon y hace llorar a miles [VIDEO]

Facebook: hombre se despide de su perro al estilo Digimon y hace llorar a miles [VIDEO]

LEER MÁS
Mujer extremadamente delgada va al gimnasio y ahora luce como una fisicoculturista [FOTOS]

Mujer extremadamente delgada va al gimnasio y ahora luce como una fisicoculturista [FOTOS]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Tendencias

Estudiante cuenta cómo logró ingresar a la UNI con solo 17 años y da importantes consejos: “Me distraía bastante”

Cobradora de microbús se trepa en asientos para recoger pasaje en vehículo lleno: “Nadie se escapa”

Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025