Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Debido a la ola de críticas que recibió durante los últimos días en redes sociales por sus declaraciones en contra de Pol Deportes, el periodista también optó por desactivar los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Video original en el que se opina acerca de Pol Deportes ya no se encuentra disponible, al igual que la cuenta de TikTok de Olvera.
Video original en el que se opina acerca de Pol Deportes ya no se encuentra disponible, al igual que la cuenta de TikTok de Olvera. | Foto: TikTok | Composición: LR

Javier Olvera, periodista mexicano, perdió el acceso a su cuenta de TikTok tras múltiples denuncias realizadas por usuarios de la plataforma, quienes mencionan que lo hicieron en apoyo a Cliver Huamán. El joven, también conocido también como ‘Pol Deportes’, fue motivo de conversación en el programa de Olvera, quien cuestionó públicamente su capacidad comunicativa y catalogó sus acciones como “una falta de respeto para el gremio periodístico”.

PUEDES VER: Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

lr.pe

Origen del incidente en programa en vivo

Durante la transmisión de un programa, Olvera cuestionó la historia de Pol Deportes, joven peruano de 15 años que se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras desde el cerro Puruchuco, con vista al Estadio Monumental de Lima. Utilizó solo un celular, un trípode y un micrófono, y su transmisión alcanzó miles de espectadores.

Tras volverse viral en redes sociales, Huamán recibió felicitaciones públicas e invitaciones de entidades peruanas y extranjeras para participar en eventos deportivos. No obstante, Olvera cuestionó al aire su capacidad periodística, su impacto en las oportunidades profesionales de otros y realizó una serie de comentarios que desencadenaron reacciones inmediatas.

Si bien el video original no se encuentra disponible en línea, medios oficiales peruanos, extranjeros e independientes han viralizado capturas de pantalla, clips y transcripciones directas de este.

“Lo invitaron (a narrar en los medios) solo porque se apiadaron de él”, “no sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria, que se vaya a hacer senderismo”, “es una falta de respeto para el gremio periodístico”, “no tenía los derechos. CONMEBOL, demanda a ese niño”, “estudiantes de comunicación, no estudien las teorías del periodismo. Suban cerros y causen, ahí, impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen”, “imagínate, tú estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas, andabas picando piedra en la escuela y de repente algún medio de comunicación ficha al niño que andaba ahí, haciendo tonterías, y te quitaron la oportunidad”, “nada más como se hizo viral, todos tenemos que cobijar al niño”, mencionó Olvera.

La discusión del tema, luego de estos comentarios, terminó extendiéndose a redes sociales como TikTok e Instagram.

PUEDES VER: Payasito conmueve al llegar vestido y maquillado a su exposición tras percances y usuarios lo felicitan: "Oiga, caballero, muy bien"

lr.pe

“Pasión, iniciativa y creatividad”: usuarios defienden a Pol Deportes ante comentarios de periodista mexicano

La cuenta de TikTok de Olvera fue suspendida luego del incidente, tal como reportan usuarios en redes sociales. De igual manera, compartieron su opinión al respecto a través de videos y comentarios. Estos incluían llamados a boicots, solicitudes de disculpas, críticas a la ética profesional de Olvera, entre otros. Los más destacados fueron: “Lo que dijo Javier Olvera es realmente desafortunado. Subirse a un cerro no vale más ni menos que una carrera universitaria, pero sí demuestra algo que no se compra ni se estudia: pasión, iniciativa y creatividad”, “Javier Olvera es el ejemplo perfecto de que tener un título no es sinónimo de educación” y “¿qué hacía Javier Olvera a los 15 años? eso quiero saber”.

Los usuarios, además, indican haber denunciado las redes sociales del programa que conduce Olvera como acto de “justicia” para Pol Deportes.

