Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Un violento enfrentamiento en Casma, Áncash involucra al fiscal provincial Erick Segura y al abogado Pedro Alva en un bar local, con imágenes de la gresca documentadas por cámaras de seguridad.

El fiscal provincial fue intervenido por los testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP) y luego ser trasladado a Comisaría de Casma.
El fiscal provincial fue intervenido por los testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP) y luego ser trasladado a Comisaría de Casma. | Foto: composición LR/TikTok

Un hecho violento ocurrió en Áncash, donde el fiscal provincial de Casma, Erick Segura Benavides, y el abogado Pedro Alva protagonizaron un enfrentamiento en el local ‘Otilia Coffee Bar&Boutique’, ubicado en la avenida Reyna, en la ciudad de Casma. El incidente se produjo la noche del miércoles. Tras la gresca, ambos fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se observa una serie de botellazos y graves daños ocasionados entre los dos implicados.

El duro enfrentamiento entre el fiscal provincial y el abogado

Antes del enfrentamiento, el fiscal provincial y el abogado compartían una mesa con otras tres personas. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la tensión y la discusión entre ambos se intensificó hasta que la situación se descontroló por completo. El conflicto escaló a los golpes, lo que provocó la intervención de los presentes para separarlos.

El fiscal Segura Benavides se levantó abruptamente y golpeó al abogado Pedro Alva. Luego, lanzó una botella sobre la mesa. Aunque los presentes intentaron controlar la situación, el funcionario de Casma alcanzó a golpear la cabeza del penalista. En ese momento, el dueño del local, Alan Bonilla, intervino para reducir al representante del Ministerio Público. Fue entonces cuando Pedro Alva aprovechó la oportunidad para defenderse de las agresiones.

La intervención de la Policía Nacional para arrestar al fiscal Segura Benavides

Una vez que lograron reducir al fiscal Segura Benavides, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar de los hechos para arrestarlo, mientras los testigos brindaban sus declaraciones. El dueño del local afirmó que, en las imágenes, se observa al fiscal romper una copa y luego propinar dos puñetes, lo que confirmaría que fue él quien inició la agresión. Por su parte, el abogado, visiblemente ofuscado por lo ocurrido, presentó lesiones en los ojos, la nariz y la nuca, y expresó su indignación frente al detenido: ¡Me has ofendido, me quisiste matar!, exclamó airadamente.

El pronunciamiento del Ministerio Público sobre el acontecimiento

Tras la intervención de los agentes policiales, la Policía local trasladó a ambos implicados a la Comisaría de Casma para realizar las diligencias correspondientes. En su declaración, el abogado señaló que el fiscal intentó huir y mostró en todo momento una actitud desafiante frente al personal de la PNP.

El video fue difundido en redes sociales y el caso ya se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, el Ministerio Público del Distrito Fiscal del Santa emitió un comunicado oficial en el que rechazó tajantemente cualquier acto de violencia por parte de sus funcionarios y anunció que tomará acciones legales contra el fiscal, quien aún pertenece a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma.

''El Ministerio Público rechaza todo acto que afecte la imagen institucional y reitera su compromiso con la transparencia, la ética y la conducta intachable de sus miembros'', señala en su comunicado.

