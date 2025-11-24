Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"
En video viral de TikTok, el repartidor cuestionó la conveniencia de comprar canchita para llevar, sugiriendo que es más barato hacerla en casa.
Un repartidor de delivery sorprendió en redes sociales al compartir su molestia por el traslado de varias bolsas de canchita. El trabajador comentó que le parece extraño que algunos clientes realicen pedidos que en sus domicilios los pueden preparar. La historia generó reacciones divididas en TikTok.
Delivery cuestiona pedido de canchita y es viral en TikTok
De acuerdo al clip viral en la cuenta yuyitoofi en TikTok, un repartidor comentó su queja sobre el pedido delivery de varias bolsas de canchita de un popular cine peruano. El trabajador se mostró extrañado con el singular pedido que comprendía cuatro bolsas de canchita, con un precio de promoción de S/19,90 cada una.
El repartidor comentó que, a su parecer, no pagaría por dicha cantidad de dinero y que mejor preferiría elaborarlo en casa y evitaría pagar un sobrecosto por el delivery. "Compren S/2 de maíz", añadió. Agregó que en varias ocasiones le traslado de pr
Usuarios comparten reacciones divididas sobre la queja del repartidor
Cómo era de esperarse, la historia viral generó cientos de reacciones divididas en TikTok. Algunos comentaron que cada cliente tiene la posibilidad de elegir los productos que desee y otros defendieron el sabor de la canchita elaborada en los cines.
"Es como si me pidiera una gaseosa de 4 soles y el delivery cuesta 10 soles", "A mí una vez me tocó entregar a un pedido de una botella de agua con gas de 5 soles, pero el envío costó 7 soles", "El que tiene, puede, el que no, mira", "Te están dando trabajo y te quejas", indicaron cibernautas en redes sociales.