“Perú tiene mi corazón”: joven argentino y primer pasajero del nuevo Jorge Chávez, quiere nacionalizarse peruano

Gonzalo Waisman, un joven argentino de 22 años, se convirtió en el primer pasajero en arribar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante su marcha blanca. Su presencia no pasó desapercibida. Cámaras de televisión y de diversos medios del país lo captaron al salir por una de las puertas de la nueva infraestructura, lo que lo sorprendió gratamente: "Yo me sentía Messi más o menos", dijo.

Waisman contó que llegó al Perú como habitualmente lo hacía, ya que su novia es peruana. Sin embargo, en esta oportunidad, la situación fue muy diferente, ya que no sabía que se convertiría en una figura simbólica de la nueva infraestructura. En esa línea, Waisman ha expresado su deseo de nacionalizarse peruano. “Perú tiene mi corazón y ahora también va a ser mi casa. Me voy a hacer peruano”, afirmó en diálogo con Latina Noticias.

El joven también destacó el recibimiento que tuvo por parte del personal y los medios de comunicación. “Fue loquísimo, no entendía nada”, relató entre risas. Su historia se ha viralizado rápidamente, convirtiéndolo en uno de los rostros más comentados de la inauguración parcial del nuevo terminal aéreo.

El primer pasajero del nuevo aeropuerto quiere nacionalizarse peruano

Gonzalo Waisman, un emprendedor argentino de 22 años, fue el primer pasajero en llegar al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, el pasado 15 de mayo, sin saber que su vuelo formaba parte de la inauguración.

“No esperaba para nada esto, ni siquiera sabía que el vuelo iba al nuevo aeropuerto”, relató en entrevista con Infobae. Waisman ocupaba el asiento 4-A y, al no despachar equipaje, fue el primero en descender. “Empiezo a ver cientos de reporteros en el aeropuerto y a todos los empleados que no estaban trabajando, sino sacando fotos. No entendía qué estaba pasando”.

La sorpresa fue mayor cuando el comandante del avión anunció que se trataba del vuelo inaugural. “Fue abrumador, realmente una locura. Fueron más de 30 notas, hasta me escribió el intendente de Lima”, añadió. Además, recibió regalos simbólicos como “un chocolate y una pizarra con un marcador que está bueno, es de la SUNARP”. También una bolsa con productos de la marca país, una agenda y una lapicera.

La fama que ha adquirido lo ha hecho tomar en cuenta una gran decisión: nacionalizarse peruano. "Me voy a hacer peruano. Tuve muchos ofrecimientos de nacionalizarme y voy a optar por hacerlo, porque Perú tiene mi corazón y ahora también va a ser mi casa", reveló para Latina Noticias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.