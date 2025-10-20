El joven no se percató que le estaba confesando su amor a la persona equivocada, hasta que la mamá de las gemelas le avisó de su error. | Foto: composición LR/TikTok

Dicen que el amor es ciego, pero en este caso fue la confusión la que se robó el protagonismo. Un joven protagonizó un momento viral en redes sociales tras equivocarse en su declaración sentimental. Su intención era confesar sus sentimientos a la chica de la que estaba enamorado durante la celebración de su cumpleaños. Sin embargo, los nervios intensos del momento y la sorprendente similitud física le jugaron una mala pasada, pues terminó confundiéndola con su hermana gemela.

Este épico error fue grabado por uno de los invitados del cumpleaños, quien no dudó en subir el clip en TikTok, que rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios empatizaron con la difícil situación del muchacho, indicando que se encontraba nervioso por la presencia de los familiares y amigos de la joven.

Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor

Un joven aprovechó la fiesta de quince años para declararle su amor a la chica que le gustaba. En el video se observa que él, vestido con un terno, había escrito parte de su discurso en su celular y empezó a leerlo frente a ella.

Sin embargo, al notar que la joven no le prestaba atención y conversaba con su madre, quedó desconcertado. Lo que no había advertido era que se había confundido y le hablaba a la hermana gemela de la chica que le gustaba.

“Ella no es. Ella está allá”, señaló la madre, indicando que su menor hija, a quien el muchacho pensaba declararse, se encontraba en la otra silla. Esto desató la risa del joven y de los asistentes por la divertida confusión.

Tras ello, el joven volvió a repetir su discurso, pero esta vez frente a la persona correcta. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y usuarios no dudaron en indicar que el muchacho se encontraba nervioso debido a la presión del momento.

"Estaba nervioso por los presentes", "Suele pasar, son gemelas después de todo", "Aunque las gemelas se distinguen por ciertos rasgos, es normal que le pasé esto al muchacho", "Pobrecito", "Yo también salía con una chicha que tenía hermana gemela, y siempre esperaba que ella me hable primero", son algunas de las noticias que se leen en TikTok.