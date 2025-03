Cubano va a hospital de Lima y se sorprenden al ver el tarifario con precios de consulta: “En Cuba es gratis”

Acudir a un hospital por una atención es muy popular en el Perú y el mundo. Sin embargo, un cubano que viajó a Lima se llevó una gran sorpresa cuando vio por primera vez un tarifario con los costos de atención médica en el Hospital Nacional Dos de Mayo ubicado en el Cercado.

Todo parece indicar, que ver la tabla con los precios fue el choque cultural entre la medicina gratuita de su país natal y la realidad económica de la atención en Perú. Mientras miraba el listado con precios, el hombre no pudo evitar expresar su asombro, ya que la salud en Cuba siempre fue gratuita. El video no tardó en convertirse en viral en redes sociales como TikTok.

¿Qué dijo el ciudadano cubano al ver el tarifario del hospital de Lima?

“Es la primera vez en mi vida que veo un tarifario de consultas”, comentó, visiblemente sorprendido en el clip publicado en la cuenta @elbellocubano7. En su país, no se acostumbra a pagar por los servicios médicos, algo que le parece tan lejano que no pudo dejar de compartir su asombro con los demás.

A los pocos segundos continuó diciendo: “Imagínate, todo tiene un precio establecido. Cabe mencionar que el extranjero no estaba solo en su sorpresa. Su compañera, al ver que una cesárea podía costar hasta 500 soles, mostró una cara de terror. “¡Está costosa la salud!”, exclamó el hombre, mientras intentaba digerir el precio. En Cuba, donde las atenciones médicas no tienen costo, esto representaba una novedad difícil de comprender.

¿Qué pasaría si en Cuba todo tuviera un precio?

El cubano, tratando de encontrar algo positivo en la situación, hizo una reflexión cómica: “Antes parían a lo natural y se ahorraban”, dijo entre risas, mientras la conversación pasaba de la sorpresa a la incredulidad. En su país natal, los costos médicos no representan una barrera, lo que hace aún más llamativa la diferencia con Perú.

La reacción del ciudadano cubano al ver la lista de precios en un hospital de Lima generó una ola de interacciones en las redes sociales.

Uno de los usuarios escribió: “También te llevarás una sorpresa cuando vayas a los mercados y haya infinidad de comida que no hay en tu país”. Otro sin embargo, remarcaron el precio en las clínicas: “eso que no has visto en las clínicas”, “es correcto compañero, la salud y la educación en Perú son un lujo. La medicina en Cuba es la mejor a nivel mundial. Qué bueno que eso sí puedan disfrutar los cubanos”.