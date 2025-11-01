HOYSuscripcion LR Focus

Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

Una madre, marcada por la pérdida de su hijo, estudiante de la UNI, encontró en la arquitectura de un mausoleo la mejor manera de tenerlo cerca.

En la región de Pasco, Perú, este cementerio destaca por sus tumbas con diseños únicos.
En la región de Pasco, Perú, este cementerio destaca por sus tumbas con diseños únicos.

En Pasco, una madre levantó una réplica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en memoria de su hijo mayor, estudiante de Arquitectura, y de su hija menor, quien falleció años después soñando con seguir sus pasos.

El sueño inconcluso de Josué

A más de 4.000 m.s.n.m., en el cementerio San Pedro de Ninacaca, en Pasco, descansan los restos de Josué Robles Marcelo, un joven que hace siete años falleció mientras cursaba estudios en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Su madre, Elizabeth Marcelo, decidió mandar a construir el mausoleo en forma de la institución como símbolo de su vocación.

“Su mayor sueño, su deseo, era culminar (la carrera), por esa misma razón hice el esfuerzo de hacerle la universidad en su camposanto, donde él descansa”, mencionó ante las cámaras de Latina Noticias en su visita al cementerio por el Día de Todos los Santos, el último 1 de noviembre.

Tres años después del deceso de Josué, su hermana menor, Kiara Robles Marcelo, una escolar de 13 años, también perdió la vida. Según su madre, ella anhelaba estudiar en la UNI para cumplir el sueño que su hermano había dejado inconcluso. Sin embargo, tampoco pudo lograrlo.

El mausoleo como homenaje póstumo

La construcción muestra a detalle la fachada de la UNI: columnas, ventanas, colores, entre otros detalles que se asemejan al edificio real. Esta obra fue realizada por Demetrio Ponce, un artesano local con amplia experiencia en trabajos personalizados, quien indicó que el proceso fue arduo y requirió cerca de dos meses de construcción, con un costo aproximado de S/10.000.

El hombre indicó que Josué había perdido la vida a causa de un derrame cerebral años antes de finalizar su carrera como arquitecto, por lo que, esta obra se consideraba como un “homenaje póstumo” para él.

