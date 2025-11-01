HOYSuscripcion LR Focus

Comerciante se vuelve viral por regalar papas fritas a niños durante Halloween: "Truco o broaster"

Vendedor regaló porciones de papas fritas en lugar de dulces a los niños durante Halloween. Su generosidad sorprendió y alegró a muchos en internet.

"Perú siempre marcando tendencia", bromearon usuarios.
"Perú siempre marcando tendencia", bromearon usuarios. | Foto: composición LR/TikTok

Una comerciante peruano se viralizó en redes sociales tras sorprender a los niños de su zona durante la noche de Halloween con un gesto poco común. El vendedor, en lugar de repartir dulces, decidió regalar porciones de papas fritas recién hechas. El curioso hecho fue captado por transeúntes, quienes difundieron el video en la plataforma de TikTok. Usuarios resaltaron su creatividad y generosidad.

Comerciante sorprende en Halloween regalando papas fritas en lugar de dulces

Un comerciante que vendía pollo broaster llamó de atención a varios niños, quienes no podían creer que en vez de chocolates o caramelos, recibían una deliciosa porción de papas calientes servidas en sus calabazas. Muchos padres también se sumaron al entusiasmo, destacando que era una alternativa original y divertida para celebrar la tradicional 'Noche de Brujas'.

PUEDES VER: Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

lr.pe

"Eso solo pasa en Perú", describió la autora del clip viral, que acumula más de 1 millón visualizaciones y 30.000 reacciones. De otro lado se difundió una acción similar en la pollería 'El palacio del pollo' en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un trabajador obsequió porciones de papas fritas a los niños disfrazados.

Divertidas reacciones en TikTok

En redes sociales, el gesto del comerciante fue resaltado por su generosidad. Varios usuarios incluso revelaron que vivieron situaciones similares, mientras otros pedían que más personas se animaran a celebrar con ese mismo toque de humor.

PUEDES VER: Pasajera olvida sus tacos en estación y usuarios bromean: "La Cenicienta del Metropolitano"

lr.pe

"Truco o broaster", "A mi hijito le dijeron un juane", "A mi hijo le dieron una pierna de pollito a la brasa", "Mi hijo recibió frutas y verduras, fue un mate de risa", "Una dentista regaló cepillos", "Perú siempre marcando tendencia", "En una pastelería nos regalaron tajadas de torta", fueron las reacciones más en TikTok.

