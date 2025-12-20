Una trabajadora peruana se viralizó en redes sociales al compartir el increíble regalo navideño que recibieron los colaboradores de Jorge Luna, el comediante y conductor del popular canal de YouTube 'Hablando Huevadas'. Este gesto no pasó desapercibido y rápidamente los usuarios lo catalogaron como la canasta navideña más grande del Perú. El clip en TikTok está generando un sinfín de reacciones.

Jorge Luna regala iPhone 17 y refrigeradora a sus trabajadores en canasta navideña

En el video viral, se puede ver que cada trabajador recibió una refrigeradora repleta de productos, que incluían alimentos, bebidas y artículos típicos de una canasta navideña de lujo. Además, entregó vales de consumo de delivery, 12 entradas para el cine, un vale de pavo y una gift card. Incluso agregó una canasta de productos de belleza.

Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue que el regalo no se limitó a lo esencial, sino que elevó el nivel de los aguinaldos empresariales en el país. El detalle que causó más asombro fue la entrega de un iPhone 17 a cada colaborador, convirtiendo este obsequio en uno de los más comentados de la temporada. "No puedo con tanto. Nuevo rey de las canastas", resaltó la joven en redes sociales.

Usuarios quedan impresionados con la canasta navideña que entregó Jorge Luna

El gesto de Jorge Luna fue ampliamente elogiado por cibernautas, que no solo destacó el éxito del comediante, sino también su generosidad al compartirlo con su equipo de trabajo.

"Mañana misma abandono mi trabajo para mandar mi CV", "Mi jefe dice que es IA", "Hermoso gesto", "Sí que es agradecido", "Solo una persona que ha venido desde abajo, sabe lo que es trabajar de sol a sol y muchas veces las empresas no valoran el esfuerzo", describieron usuarios.