¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Tendencias

Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

El joven fanático sorprendió a todos al recorrer de rodillas las calles de su ciudad como muestra de fe y agradecimiento por la clasificación del Palmeiras a la final de la Copa Libertadores.

Joven brasileño recorrió 4 km desde su casa hasta al colegio donde estudia.
Joven brasileño recorrió 4 km desde su casa hasta al colegio donde estudia. | Foto: composición LR/X

Un joven brasileño de 17 años, originario de Bahía, cumplió una inusual promesa después de que Palmeiras se clasificara de manera histórica a la final de la Copa Libertadores frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el estadio Allianz Parque. La goleada por 4-0 del 'verdao' generó múltiples reacciones en redes sociales, y Yago Batista Nogueira no fue ajeno a la algarabía ni a la ilusión del cuadro paulista tras el encuentro.

¿Qué reto cumplió el hincha de Palmeiras?

El reto consistía en realizar una caminata de 4 km de rodillas desde las 4.30 de la madrugada con la camiseta del Palmeiras hasta llegar a su colegio. Para cumplir con el desafío, se colocó rodilleras con el fin de evitar sufrir graves consecuencias al término del desplazamiento.

Luego de un largo camino, Yago llegó a su colegio alrededor de las 9.00 de la mañana, ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes lo recibieron con muchos aplausos como señal de respeto y admiración por haber cumplido dicho desafío.

Las palabras de Yago tras cumplir con el difícil reto de caminar 4 km de rodillas

Al narrar su experiencia a la prensa brasileña, el estudiante de 17 años relató que, a pesar de haber usado rodilleras, inevitablemente le salieron ampollas en las rodillas, las cuales terminaron por reventarse. No obstante, la emoción lo invadió por completo y afirmó no sentirse arrepentido de lo que hizo, ya que su propósito de cumplir con la promesa fue lo que lo impulsó a lograrlo.

"No iba arrodillarme por ningún equipo, lo hice por fe, por Nuestra Señora (...) valió la pena a pesar de mi dolor, mi corazón está en paz", manifestó el hincha acérrimo de Palmeiras.

Asimismo, durante su recorrido, un perro callejero lo acompañó en los 4 km hacia su destino, lo que generó rápidamente simpatía entre los estudiantes y vecinos que presenciaron la escena.

El próximo reto si Palmeiras logra alzarse con la Copa Libertadores

El joven brasileño ya adelantó que, si Palmeiras gana su cuarta Copa Libertadores ante Flamengo en la final del certamen continental, programada para el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, tiene preparada otra promesa por cumplir.

En resumen, el gesto del joven refleja su inquebrantable pasión y devoción por el equipo paulista, así como la ilusión que despierta el sueño de ver nuevamente a su club coronarse campeón de América.

