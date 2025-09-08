HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Clip viral en TikTok mostró que este tipo de equivocaciones son comunes. "También pasa que en lugar de cobrar dólares, uno cobra en soles", opinaron usuarios.

"También pasa que en lugar de cobrar dólares cobras soles", reaccionaron usuarios.
"También pasa que en lugar de cobrar dólares cobras soles", reaccionaron usuarios. | Foto: composición LR/ eltridentesabordivino

Un mozo peruano causó diversas reacciones en TikTok luego de compartir un error al momento de cobrar una cuenta. El relato rápidamente se viralizó en redes sociales, donde otros meseros compartieron historias similares y mostraron que este tipo de equivocaciones son más frecuentes de lo que parecen.

Mozo peruano es viral en TikTok por error al cobrar cuenta de cliente

De acuerdo al clip en la cuenta eltridentesabordivino en TikTok, el mozo compartió en redes que cobró S/9,80 en lugar de S/98 a un cliente. De esta forma, se dio cuenta del fallo recién después de cerrar la cuenta. Aunque esperaba críticas, muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y mostraron su apoyo, indicando que hay casos más complicados.

PUEDES VER: Tiktoker Ángel Ramírez se reencontró con su hijo con Colleen Barry en Estados Unidos: "Los extrañé mucho"

lr.pe

"Si te sirve de consuelo, hoy se me fue una mesa pagando S/9,80 cuando debía pagar S/98", es la descripción en TikTok. Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente el clip generó debate sobre la reacción que pudo tener el cliente.

Usuarios de TikTok comparten casos similares

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos comentaron que nadie está exento de equivocarse, otros comentaron la y la importancia de verificar siempre lo que se cobra.

PUEDES VER: Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Pero al cliente deshonesto el universo le pasará factura", "En mi primer trabajo yo pagué a un proveedor S/18.000, cuando en realidad era S/1.800, el contador de esa empresa me paseaba para la devolución, sentí que no me quería devolver. Logré contactar al dueño", "También pasa que en lugar de cobrar dólares cobras soles", "Eso no es nada, trabajé en Rustica, hay discoteca y karaoke y por la saturación de gente, en vez de cobrar S/380 cobré S/3,80", "Que triste que haya gente así, clientes tan deshonestos. Yo fui mesera de joven y ahora cada vez que tengo oportunidad de dejar propinas lo hago, sé lo cansado y desgastante que es ser mesero", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS
Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

LEER MÁS
Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

LEER MÁS
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Hijo va a recoger a su madre a la universidad y reacción se vuelve viral: "Voy a salir, es fin de ciclo, no seas tumba la fiesta"

Hijo va a recoger a su madre a la universidad y reacción se vuelve viral: "Voy a salir, es fin de ciclo, no seas tumba la fiesta"

LEER MÁS
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Tendencias

Hombre cambia nombre de avenida por “Pan con chicharrón” y redes piden: "Feriado nacional"

Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota