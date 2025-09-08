Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Un mozo peruano causó diversas reacciones en TikTok luego de compartir un error al momento de cobrar una cuenta. El relato rápidamente se viralizó en redes sociales, donde otros meseros compartieron historias similares y mostraron que este tipo de equivocaciones son más frecuentes de lo que parecen.

Mozo peruano es viral en TikTok por error al cobrar cuenta de cliente

De acuerdo al clip en la cuenta eltridentesabordivino en TikTok, el mozo compartió en redes que cobró S/9,80 en lugar de S/98 a un cliente. De esta forma, se dio cuenta del fallo recién después de cerrar la cuenta. Aunque esperaba críticas, muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y mostraron su apoyo, indicando que hay casos más complicados.

"Si te sirve de consuelo, hoy se me fue una mesa pagando S/9,80 cuando debía pagar S/98", es la descripción en TikTok. Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente el clip generó debate sobre la reacción que pudo tener el cliente.

Usuarios de TikTok comparten casos similares

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos comentaron que nadie está exento de equivocarse, otros comentaron la y la importancia de verificar siempre lo que se cobra.

"Pero al cliente deshonesto el universo le pasará factura", "En mi primer trabajo yo pagué a un proveedor S/18.000, cuando en realidad era S/1.800, el contador de esa empresa me paseaba para la devolución, sentí que no me quería devolver. Logré contactar al dueño", "También pasa que en lugar de cobrar dólares cobras soles", "Eso no es nada, trabajé en Rustica, hay discoteca y karaoke y por la saturación de gente, en vez de cobrar S/380 cobré S/3,80", "Que triste que haya gente así, clientes tan deshonestos. Yo fui mesera de joven y ahora cada vez que tengo oportunidad de dejar propinas lo hago, sé lo cansado y desgastante que es ser mesero", reaccionaron usuarios en TikTok.