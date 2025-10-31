Un hombre ocultó a su pareja en la maletera de su carro mientras manejaba bajo los efectos del alcohol. | Foto: composición LR/TikTok

El insólito hecho ocurrió en plena madrugada en la ciudad de Salta, Argentina, donde la policía detectó a un taxista en aparente estado de ebriedad mientras conducía su vehículo. Cuando los agentes detuvieron al sujeto, se toparon con la sorpresa de que el hombre ocultaba algo más en su auto. No obstante, antes de que se descubriera lo inesperado, se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Tras dar positivo en el test, los agentes descubrieron que una mujer estaba escondida en la maletera del carro que manejaba, lo que provocó muchas interrogantes por parte de la policía y de los usuarios que vieron el video publicado en las redes sociales.

El insólito hallazgo en el baúl del carro del taxista

Los oficiales, al revisar el carro, se sorprendieron al hallar a una mujer en el interior. Este hecho generó de inmediato la curiosidad por conocer la identidad de la misteriosa pasajera. La respuesta del taxista fue clara: “Es mi pareja”, dijo. Sin embargo, no conforme con esa explicación, también añadió algo insólito: “Estaba vigilando a mi pareja”. Esta declaración dejó desconcertados a los agentes presentes, quienes no encontraban justificación para su accionar.

No obstante, la pareja del taxista también se pronunció sobre lo sucedido y explicó la razón por la cual se ocultó en la maletera del vehículo. Señaló que todo se originó por una sospecha de infidelidad, lo que habría motivado a la mujer a adoptar una actitud de control hacia él. Por esa razón, decidió acompañarlo de forma encubierta durante su jornada nocturna.

''Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche'', declaró el hombre a la policía mientras era interrogado.

¿Qué tipo de sanción se llevó el hombre?

Según el medio salteño El Tribuno, el hombre recibió dos duras sanciones: la primera por conducir bajo los efectos del alcohol y la segunda por haber transportado a personas de manera ilegal en su vehículo. Además, de acuerdo con la Dirección de Tránsito de Salta, la Ley de Alcohol Cero al Volante establece que las multas correspondientes pueden superar los 590.000 pesos argentinos, lo que equivale a US$412.

Pese a que la mujer no resultó con lesiones, su participación voluntaria en el insólito hecho fue motivo de cuestionamientos por parte de la sociedad salteña, que la califica como responsable del incumplimiento de la seguridad vial.