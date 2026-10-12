Tras un mes sin recibir el pago acordado de S/8.400, la pareja les envió una carta notarial para solicitar que desocupara el inmueble.

Tras un mes sin recibir el pago acordado de S/8.400, la pareja les envió una carta notarial para solicitar que desocupara el inmueble. Foto: composición LR/Difusión

Shamtal Stefanie Corazao Luna, de 36 años, quien se presenta como una arquitecta con estabilidad económica y socia de la inmobiliaria peruana D’Liclas, enfrenta múltiples denuncias por presuntas estafas mediante falsos depósitos bancarios en alquileres, compras y operaciones inmobiliarias. Uno de los casos fue denunciado una pareja de novios propietarios de un departamento amoblado en Lima que alquilaron a la mujer.

Según el testimonio de los arrendadores, Corazao Luna presentó documentos laborales para acreditar sus ingresos y una constancia de transferencia bancaria por S/8.400 como adelanto del alquiler. Sin embargo, el dinero nunca ingresó a la cuenta de los propietarios, quienes aseguran que las excusas para justificar el pago pendiente eran constantes.

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“Ella nos indica que va a contactarte con el banco para ver dónde estaba el dinero. A los dos días volvemos hacer la consulta y nos dice que ya se había comunicado con la entidad bancaria, pero que el dinero estaba en un limbo por lo que ella no tenía acceso (…) después se excuso que tenía un problema con la empresa, que habían puesto mal su nombre en un cheque y demás”, sentenció el afectado a Latina Noticias.

Mujer habría presentado documentos laborales falsos para alquilar un departamento

Tras cumplirse el primer mes de alquiler y al constatar que no se respetaban las condiciones del contrato, Fabricio y Valeria enviaron una carta notarial a la mujer para solicitarle que desocupara el departamento. En respuesta, ella remitió otra carta notarial en la que alegaba un presunto hostigamiento.

No obstante, la sorpresa de la pareja fue mayor al conocer que Shamtal Stefanie Corazao Luna acumularía denuncias por presuntas estafas y que, además, habría presentado documentación falsa para acreditar su vínculo laboral con una constructora. Según la información a la que accedieron los denunciantes, la mujer solo habría prestado servicios durante un mes en dicha empresa.

Entre sus estafas, se incluyen fraudes a empresarios y arrendadores; los casos están siendo investigados mientras la supuesta estafadora no responde a las acusaciones.

Falsa arquitecta acumula denuncias por depósitos falsos en ventas, pedidos de panadería, alquileres y compra de terrenos

Una empresaria dedicada a la venta de artículos para el hogar señaló que entregó mercadería valorizada en miles de soles a Shamtal Stefani después de recibir comprobantes que no correspondían a depósitos efectivos. Asimismo, representantes de una panadería indicaron que la mujer habría realizado pedidos durante aproximadamente seis meses, entre dos y tres veces por semana, con importes superiores a S/400, sin que los pagos se acreditaran.

Alison Monje, una tercera víctima, aseguró mandar pases para cierto espectáculo musical tras recibir la constancia bancaria por 560 soles, transacción jamás concretada. Aparte, ocurrió otro fraude en Surquillo donde los arrendadores obtuvieron un comprobante financiero de S/2.817 que tampoco figuró registrado. Conforme a lo denunciado, el código operante de este último coincidía exactamente con el comprobante de pago de garantía de S/8.400 por el alquiler del departamento.

Por otro lado, Raquel Castillo Guzmán denunció haber entregado S/10.000 en pagos vinculados con la compra de un terreno en San Bartolo. El caso permanece bajo investigación, al igual que las demás denuncias mencionadas. La mujer fue contactada para brindar su versión, pero, según el reportaje, no respondió a los mensajes posteriores.