Dengue golpea a varias familias de Carabayllo: vecinos denuncian falta de agua potable y atención médica Los habitantes expresan su preocupación por el acceso limitado a servicios básicos como agua potable y alcantarillado, lo que propicia el almacenamiento inseguro del agua en sus viviendas.

Vecinos del sector Villa Vista, ubicado en la zona de Torre Blanca Baja, en Carabayllo, reportaron varios casos de dengue entre integrantes de sus familias y solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias y municipales. Durante un recorrido de Canal N, los residentes expresaron su preocupación por la propagación de la enfermedad y las dificultades que enfrentan para acceder a servicios básicos y atención médica.

Los testimonios recogidos también dieron cuenta de personas afectadas que forman parte de una olla común, situación que obligó a contratar a una cocinera para mantener la preparación de alimentos destinados a los vecinos más necesitados. Ante este escenario, los pobladores pidieron acciones de prevención y atención por parte de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte y la Municipalidad de Carabayllo.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Casos de dengue en Carabayllo: vecinos alertan sobre problemas con el almacenamiento de agua

Los residentes señalaron que varias familias de Villa Vista y Torre Blanca Baja no cuentan con conexiones de agua potable ni alcantarillado. Por ello, dependen del abastecimiento mediante camiones cisterna y guardan el recurso en tanques y otros recipientes dentro de sus viviendas.

Los pobladores manifestaron dudas sobre las condiciones del agua que reciben y advirtieron que algunos depósitos permanecen destapados o presentan aberturas. Estas condiciones generan preocupación por la posible acumulación de agua estancada, que puede favorecer la reproducción del zancudo transmisor del dengue.

Frente a esta situación, solicitaron campañas de fumigación, orientación sobre el almacenamiento seguro del agua y medidas para eliminar posibles criaderos. También pidieron atender la acumulación de desmonte en el sector.

Residentes de Villa Vista denuncian dificultades para recibir atención médica y piden fumigación

Durante el reporte, una vecina contó que se encuentra en recuperación tras contraer dengue y expresó preocupación porque sus hijos también presentan síntomas. Según su testimonio, uno de ellos tiene 11 años, mientras que su bebé recién nacido presenta tos y dificultades para lactar. Otra residente indicó que dio positivo a la enfermedad y manifestó inquietud por el estado de salud de una adolescente de 17 años.

Una de las pobladoras afirmó que tuvo que acudir a una clínica particular para realizarse una prueba de descarte, debido a las dificultades que encontró para conseguir una cita y obtener resultados oportunos en los establecimientos públicos. Asimismo, relató que compartió con otras vecinas una receta médica que incluía paracetamol y suero para el tratamiento de los síntomas.