Gobierno de Keiko Fujimori ratifica el retorno de las expulsiones escolares: acumular 3 suspensiones en el año significará la expulsión definitiva

La medida incluye sanciones progresivas para corregir conductas inadecuadas, con la posibilidad de expulsar a quienes acumulen tres suspensiones en el año escolar.

La medida incluye sanciones progresivas para corregir conductas inadecuadas, con la posibilidad de expulsar a quienes acumulen tres suspensiones en el año escolar. Foto: difusión/Composición LR

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este lunes 12 de octubre el restablecimiento de la expulsión de estudiantes por faltas graves en las instituciones educativas del país. La medida fue presentada en Chaclacayo, durante la exposición de los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, tras los hechos de violencia registrados en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

El anuncio contempla un sistema de sanciones progresivas para corregir las conductas inadecuadas y establece la posibilidad de separar definitivamente a los alumnos que incurran en faltas graves o reiteren comportamientos sancionables. Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que la acumulación de tres suspensiones durante el año constituirá un motivo para la expulsión definitiva, de acuerdo con los criterios anunciados por el sector. Pese al anuncio, todavía no existe norma o decreto oficial publicado por el Estado peruano.

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Keiko Fujimori anuncia sanciones progresivas para estudiantes que cometan faltas graves

Durante la presentación de los lineamientos, Keiko Fujimori señaló que la disciplina escolar contemplará medidas graduales, con el objetivo de ofrecer oportunidades para que los estudiantes corrijan su comportamiento. El esquema comenzará con amonestaciones y sanciones leves, orientadas a que los alumnos comprendan las normas de convivencia y aprendan de sus faltas.

Sin embargo, la mandataria sostuvo que las instituciones educativas también deberán aplicar medidas más severas cuando las conductas inadecuadas sean constantes. En esos casos, los docentes, directores y padres de familia tendrán un papel importante en el cumplimiento de las reglas establecidas para la convivencia dentro de los colegios.

El anuncio se produce después de los hechos reportados en el Liceo Naval Almirante Guise, que motivaron la revisión de las disposiciones relacionadas con la disciplina escolar. Tras ese caso, el Ministerio de Educación había adelantado que trabajaba en una propuesta para recuperar la expulsión como medida ante determinadas faltas graves.

El ministro José Antonio Chang indicó previamente que el documento sería prepublicado para recibir aportes antes de la aprobación definitiva. Según lo informado, el proceso de consulta permitiría recoger observaciones sobre los criterios y las condiciones para aplicar las sanciones.

Ministro de Educación explica cuándo se aplicará la expulsión definitiva de los colegios

José Antonio Chang precisó que tres suspensiones durante un mismo año escolar constituirán una falta muy grave o un supuesto de reiteración que podrá motivar la separación definitiva del estudiante. La medida también contempla las agresiones contra otros alumnos entre las situaciones que deben recibir una respuesta disciplinaria.

El titular del sector educativo sostuvo que un estudiante responsable de agredir a un compañero no debería permanecer en la misma institución que la persona afectada cuando corresponda aplicar la expulsión. Con esta posición, el ministro planteó que la respuesta institucional no debe trasladar a la víctima la responsabilidad de cambiar de colegio para evitar nuevos encuentros con el agresor.

Chang también recordó que, en algunos casos, los padres de los estudiantes agredidos optan por retirarlos de sus centros educativos ante la falta de medidas correctivas. El funcionario consideró que esa situación debe evitarse mediante disposiciones que permitan actuar frente a las agresiones.