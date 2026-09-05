Detienen a 11 investigados por estafar como falsos asesores bancarios desde un call center en Comas

Detenidos por fraude informático en operativo contra red de estafas telefónicas en Comas | Foto: Fiscalía/composición IA

Detenidos por fraude informático en operativo contra red de estafas telefónicas en Comas | Foto: Fiscalía/composición IA

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Once investigados por el presunto delito de fraude informático fueron detenidos de manera preliminar por siete días, luego de un operativo contra una presunta red que habría realizado estafas telefónicas bajo la modalidad de falso asesor bancario en Comas.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro obtuvo la medida judicial, que incluyó el allanamiento con descerraje de 13 inmuebles en el distrito. Según las investigaciones, los implicados operarían desde 2025 en un inmueble que funcionaba aparentemente como call center.

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Los investigados habrían contactado por teléfono a sus víctimas para obtener información de sus cuentas bancarias. Durante el operativo, las autoridades encontraron registros de sitios web que presuntamente habrían utilizado para comunicarse con las personas afectadas.

Dinero y equipos incautados

La diligencia, realizada con personal de la Dirección de Ciberdelincuencia (Dirciberd) de la Policía Nacional, permitió incautar S/40.000 y US$10.000 en efectivo, además de laptops, celulares y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

La orden de detención preliminar fue emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Centro. Algunos de los intervenidos, además, registran antecedentes de investigaciones por delitos similares en Bolivia.

Investigación por fraude informático

La Fiscalía investiga a los once intervenidos por su presunta participación en una organización dedicada a las estafas telefónicas mediante la modalidad de falso asesor bancario. La detención preliminar tendrá una duración de siete días, periodo en el que se desarrollarán diligencias para determinar las responsabilidades de cada investigado.

El caso se encuentra bajo investigación de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, en el marco de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos.