¡Adiós, Micaela! Tuneladora culmina excavación de 11,2 km para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima
La máquina completó 7,2 kilómetros de excavación en el ramal de la Línea 4 y otros 4 kilómetros correspondientes a la Línea 2. Tras concluir su trabajo, fue desmontada y retirada por un pozo de ventilación en la avenida Faucett, en el Callao.
La tuneladora ‘Micaela’, una de las máquinas utilizadas para la construcción del primer metro subterráneo del Perú, culminó su participación en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el ramal de la Línea 4.
De acuerdo con la concesionaria, la tuneladora completó la excavación de 7,2 kilómetros del ramal de la Línea 4 y sumó otros 4 kilómetros de túnel de la Línea 2. En total, su recorrido de excavación alcanzó los 11,2 kilómetros.
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Luego de terminar esta etapa, ‘Micaela’ fue desmontada y extraída a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado en la avenida Faucett, en el Callao. Sus componentes serán trasladados posteriormente a la Planta de Dovelas.
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¿Hasta dónde llegó la tuneladora ‘Micaela’?
El pasado 22 de octubre, la tuneladora culminó una de sus principales tareas al llegar a la estación Carmen de la Legua, en el Callao. Con ello, concluyó las excavaciones vinculadas con las estaciones de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 que tenía a su cargo.
La culminación de los trabajos de ‘Micaela’ representa un nuevo avance en la ejecución de la infraestructura subterránea que busca conectar Lima y Callao mediante el sistema de metro.
¿Por qué la tuneladora se llama ‘Micaela’?
La máquina recibió el nombre de Micaela en homenaje a Micaela Bastidas, figura de la emancipación peruana que participó junto con Túpac Amaru II en la rebelión contra la dominación española.
Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el nombre fue postulado por Rene Tello.
La Línea 2 contempla un sistema completamente subterráneo. El proyecto también incluye el ramal de la Línea 4, que permitirá una futura conexión con el eje de la avenida Faucett y el aeropuerto.
Por ahora, tras cumplir con la excavación asignada, ‘Micaela’ deja las obras y sus piezas serán trasladadas para su almacenamiento en la Planta de Dovelas.