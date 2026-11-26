¡Adiós, Micaela! Tuneladora culmina excavación de 11,2 km para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima La máquina completó 7,2 kilómetros de excavación en el ramal de la Línea 4 y otros 4 kilómetros correspondientes a la Línea 2. Tras concluir su trabajo, fue desmontada y retirada por un pozo de ventilación en la avenida Faucett, en el Callao.

La tuneladora ‘Micaela’ finalizó su participación en la construcción del Metro de Lima y Callao, completando 11,2 kilómetros de túneles en las Líneas 2 y 4. Su desmontaje se realizó en el Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, en Callao. | composición LR

La tuneladora ‘Micaela’ finalizó su participación en la construcción del Metro de Lima y Callao, completando 11,2 kilómetros de túneles en las Líneas 2 y 4. Su desmontaje se realizó en el Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, en Callao. | composición LR

La tuneladora ‘Micaela’, una de las máquinas utilizadas para la construcción del primer metro subterráneo del Perú, culminó su participación en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el ramal de la Línea 4.

De acuerdo con la concesionaria, la tuneladora completó la excavación de 7,2 kilómetros del ramal de la Línea 4 y sumó otros 4 kilómetros de túnel de la Línea 2. En total, su recorrido de excavación alcanzó los 11,2 kilómetros.

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Luego de terminar esta etapa, ‘Micaela’ fue desmontada y extraída a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado en la avenida Faucett, en el Callao. Sus componentes serán trasladados posteriormente a la Planta de Dovelas.

¿Hasta dónde llegó la tuneladora ‘Micaela’?

El pasado 22 de octubre, la tuneladora culminó una de sus principales tareas al llegar a la estación Carmen de la Legua, en el Callao. Con ello, concluyó las excavaciones vinculadas con las estaciones de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 que tenía a su cargo.

La culminación de los trabajos de ‘Micaela’ representa un nuevo avance en la ejecución de la infraestructura subterránea que busca conectar Lima y Callao mediante el sistema de metro.

¿Por qué la tuneladora se llama ‘Micaela’?

La máquina recibió el nombre de Micaela en homenaje a Micaela Bastidas, figura de la emancipación peruana que participó junto con Túpac Amaru II en la rebelión contra la dominación española.

Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el nombre fue postulado por Rene Tello.

La Línea 2 contempla un sistema completamente subterráneo. El proyecto también incluye el ramal de la Línea 4, que permitirá una futura conexión con el eje de la avenida Faucett y el aeropuerto.

Por ahora, tras cumplir con la excavación asignada, ‘Micaela’ deja las obras y sus piezas serán trasladadas para su almacenamiento en la Planta de Dovelas.