Carla Campos Salazar, exnovia de Curwen, hace grave denuncia: “Se hace pasar por mí”

Carla Campos Salazar tiene 24 años y se dedica al modelaje y a las redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.

Carla Campos Salazar tiene 24 años y se dedica al modelaje y a las redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.

Carla Campos Salazar, exnovia de Víctor Caballero, conocido como Curwen, utilizó sus redes sociales para realizar una fuerte denuncia en medio de la polémica generada tras la cancelación de su boda con el conductor de 'Brutalidad política'.

La modelo alertó a sus seguidores sobre una página de Facebookque está utilizando su nombre e identidad. Según mostró en sus historias en Instagram, la cuenta falsa tiene más de 15.000 seguidores y publica información falsa en su nombre. 'Carlita' compartió una captura del perfil para advertir a sus seguidores y evitar que sean víctimas de una posible estafa.

Publicación de Carla Campos Salazar. Foto: Instagram.

Carla Campos Salazar alerta a seguidores para evitar que sean estafados

"Por si acaso, esta página se hace pasar por mí y está difundiendo información falsa. Mis únicas redes sociales son Instagram y TikTok verificadas", escribió Carla Campos Salazaral compartir una captura de la cuenta de Facebook que se hace pasar por ella con fines de monetización.

Justamente, la última publicación del perfil falso muestra una fotografía de la modelo besando a un hombre, acompañada del mensaje: “Te extraño”. El post dejan entrever que la imagen estaría dirigida a Víctor Caballero ‘Curwen’.

¿Qué pasó entre Curwen y Carla Campos Salazar?

Curwen y Carla Campos Salazar iniciaron su relación en enero de 2025 y tenían previsto casarse en noviembre de este año. Sin embargo, aproximadamente un mes atrás, la modelo fue captada en una discoteca junto a un joven identificado como Alonso Grimaldo, conocido como 'Grimmi'.

Las imágenes fueron interpretadas como una posible infidelidad, aunque ambos involucrados negaron que hubiera ocurrido algo entre ellos. En medio de la polémica, el conductor de 'Brutalidad política' anunció la cancelación de su boda con la creadora de contenido.