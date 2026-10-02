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Espectáculos

Integrante de Corazón Serrano toma radical medida tras ser denunciado por presunto abuso sexual

Corazón Serrano está en el ojo de la polémica luego de que uno de sus integrantes fuera denunciado por una bailarina por presuntos tocamientos indebidos y abuso.

Jeremy Iturri es señalado como por la bailarina, conocida como Amber, de presuntamente haber abusado de ella. Foto: Composición LR/Facebook.
Jeremy Iturri es señalado como por la bailarina, conocida como Amber, de presuntamente haber abusado de ella. Foto: Composición LR/Facebook.
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Corazón Serrano está en el ojo de la tormenta luego de que uno de sus integrantes, el coreógrafo Jeremy Iturri, fue denunciado por una bailarina que lo acusó de presunto abuso sexual. Según el testimonio de la joven, difundido a través de Instagram, los hechos habrían ocurrido en 2023, cuando ella tenía 19 años.

Ante esta situación, la agrupación de cumbia decidió separar a su integrante mientras se esclarecen los hechos. Por su parte, el también profesor de danza optó por restringir los comentarios en todas sus redes sociales, medida que tomó en medio de las críticas.

Última publicación de Jeremy Iturri. Foto: Instagram.

Última publicación de Jeremy Iturri. Foto: Instagram.

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Integrante de Corazón Serrano es denunciado por presunto abuso sexual y víctima expone crudo testimonio: "Le pedí que parara"

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Jeremy Iturri restringe los comentarios en sus redes tras denuncia por presunto abuso

Si bien Jeremy Iturri no suele actualizar con frecuencia sus redes sociales, su última publicación en Instagram fue realizada hace cuatro días y lo muestra bailando. Sin embargo, el coreógrafo decidió restringir los comentarios, por lo que los usuarios no pueden dejar mensajes.  

Esta medida se produjo luego de que una bailarina, conocida en redes sociales como 'Amber', hiciera pública su denuncia contra el coreógrafo de Corazón Serrano. En su testimonio, la joven afirmó que ambos habrían conversado sobre proyectos laborales. Según su versión, días después, Iturri la citó en su departamento para conversar sobre trabajo, en altas horas de la noche.

Debido a lo avanzado de la hora, el también profesor de danza le habría sugerido que se quedara a dormir en su vivienda, pues, según el relato de la denunciante, consideraba peligroso que regresara sola a casa. La joven señaló que aceptó la propuesta, pero aseguró que posteriormente la situación cambió y que el acusado habría realizado tocamientos indebidos y la habría obligado a mantener intimidad sin su consentimiento.

"En un momento le pedí que parara porque me estaba lastimando la garganta. No paró", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

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