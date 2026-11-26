Gremios de Cusco rechazan adenda con Cálidda y anuncian movilización: “No queremos migajas” El secretario regional de Constitución Civil, Héctor Calla, cuestionó la adenda suscrita con la empresa y exigió la culminación del Gasoducto Sur Peruano. También reclamó al Gobierno atender la inseguridad y el alza de los productos de primera necesidad.

Sindicatos de construcción civil se sumarán a movilización el 3 de diciembre Foto: Luis Álvarez / La República

Los sindicatos de Construcción Civil de las 13 provincias de Cusco participarán en la movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el próximo 3 de diciembre. La jornada de protesta busca exigir al Gobierno central respuestas concretas frente a la inseguridad ciudadana, los proyectos paralizados y el incremento constante de los precios de los alimentos.

El secretario regional de Construcción Civil, Héctor Calla, confirmó que su gremio acatará la medida de manera unitaria y sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, no existen soluciones a los principales problemas que afectan a los trabajadores y a la población.

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“Ya han pasado más de 100 días y no tenemos algo concreto en el tema de la inseguridad, en los proyectos paralizados a nivel nacional y peor aún con la subida de los alimentos de primera necesidad. Los precios prácticamente se han duplicado y el Gobierno no dice nada”, cuestionó.

Calla también rechazó la adenda suscrita con la empresa Cálidda y señaló que la demanda histórica de Cusco y del sur del país es la culminación del Gasoducto Sur Peruano, proyecto que, según indicó, permitiría impulsar la industrialización y generar desarrollo en la región.

Exigen culminación del gasoducto

“Nuestra posición es clara: pedimos la conclusión del Gasoducto Sur Peruano, no lo que se ha firmado. No queremos migajas, queremos un gasoducto que genere desarrollo e industria en Cusco”, manifestó el dirigente sindical, al expresar su desacuerdo con el acuerdo anunciado en el marco del CADE.

Asimismo, cuestionó que, pese a que el gas natural se extrae de La Convención, los cusqueños continúen pagando elevados precios por el balón de gas. Indicó que en algunos lugares el cilindro de diez kilos ya alcanza los S/70, situación que, a su juicio, evidencia que las promesas de acceso al recurso todavía no se concretan.

Finalmente, el dirigente señaló que Construcción Civil participará en la movilización del 3 de diciembre junto a otros sectores sociales de la región. Reiteró que la principal exigencia de Cusco debe ser contar con un proyecto energético que permita aprovechar sus recursos y promover el desarrollo industrial del sur peruano.