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Deysi Araujo llora tras ser archivada investigación en su contra por presunto lavado de activos luego de 12 años

La exvedette Deysi Araujo recordó cómo estas acusaciones afectaron su reputación como bailarina durante más de una década.

Deysi Araujo vive en un exclusivo departamento en San Isidro. Foto: Instagram.
Deysi Araujo vive en un exclusivo departamento en San Isidro. Foto: Instagram.
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Deysi Araujo rompió en llanto al revelar que el Ministerio Público ordenó archivar la investigación en su contra por presunto lavado de activos, un proceso que se prolongó durante 12 años. La exvedette se pronunció públicamente sobre el desenlace del caso y rechazó las acusaciones que la vincularon con actividades ilícitas.

La también animadora recordó el difícil periodo que atravesó mientras se investigaba el origen de su patrimonio y aseguró que sus bienes fueron adquiridos con el dinero que ganó trabajando. Además, expresó su indignación por las consecuencias que tuvo la denuncia en su imagen pública y su vida profesional.

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Deysi Araujo habla tras archivarse investigación en su contra

Deysi Araujo se pronunció luego de conocer el archivo de la investigación fiscal por presunto lavado de activos, que se extendió por 12 años. La exvedette sostuvo que durante ese tiempo tuvo que afrontar cuestionamientos relacionados con su patrimonio y defendió el origen de sus ingresos.

"Nadie sabe todo lo que he sufrido. Solo por haber sido pareja de Edbar Ruíz Pérez, una persona implicada en esas cosas, de las que me enteré cuando ya habíamos terminado", contó a Trome.

Además, afirmó que los terrenos que posee en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra fueron adquiridos gracias al dinero que obtuvo como vedette y animadora. La artista también rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico y defendió su trayectoria laboral frente a las sospechas que surgieron durante las investigaciones.

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Deysi Araujo llora al recordar que mancillaron su nombre tras denuncia

Durante sus declaraciones, Deysi Araujo se quebró al recordar cómo las acusaciones afectaron su reputación durante más de una década. La exvedette expresó su malestar por haber sido relacionada con presuntas actividades delictivas y por los cuestionamientos que tuvo que afrontar públicamente.

"Narcotraficante nunca he sido ni lo seré", manifestó Araujo al rechazar las versiones que la vincularon con ese delito. Con estas palabras, defendió su inocencia y expresó el alivio que siente ante el archivo de la investigación que se siguió en su contra.

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