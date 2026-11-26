Recuperan más de 30.000 m² de la Panamericana Norte: vías eran ocupadas por negocios y canchas deportivas en Ancón La intervención, que contó con el apoyo de maquinaria pesada, eliminó ocupaciones irregulares como canchas deportivas y carwash informales que se habían instalado sobre terrenos que forman parte del sistema vial metropolitano.

Operativo de recuperación de vías se ejecutó la madrugada de este jueves 26 de noviembre

Operativo de recuperación de vías se ejecutó la madrugada de este jueves 26 de noviembre Composición LR / Foto: Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) liberó 30.342 m² de espacio ocupado irregularmente por terceros en el kilómetro 43 de la Panamericana Norte, en el distrito de Ancón. La intervención se produjo la madrugada de este jueves 26 de noviembre como parte de un operativo de recuperación de vías metropolitanas.

La operación fue ejecutada por personal de las gerencias de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, con el apoyo de maquinaria pesada, luego de notificar previamente a los ocupantes de la zona por su presencia irregular en el terreno que forma parte del sistema vial metropolitano, según informó la comuna.

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Intervención municipal se ejecutó la madrugada de este jueves 26 de noviembre

Ocupaciones irregulares en la vía

En la zona, las autoridades identificaron diversas ocupaciones irregulares, entre ellas construcciones precarias, canchas deportivas, cercos de madera, llanterías y carwash informales. Estos negocios se habían instalado sobre terrenos correspondientes al sistema vial metropolitano.

La intervención, que abarcó un área de 0.770 kilómetros, forma parte de las acciones de recuperación de espacios públicos y vías metropolitanas que impulsa la comuna limeña para garantizar el orden, la seguridad y libre uso de la infraestructura vial, en cumplimiento de las normas vigentes.

Intervención municipal se ejecutó la madrugada de este jueves 26 de noviembre

Acciones de recuperación continuarán

Según la MML, el área intervenida forma parte de un tramo de aproximadamente 1.29 kilómetros de la Panamericana Norte que continúa presentando ocupaciones irregulares. En la zona restante se han identificado alrededor de 25 construcciones, por lo que el municipio informó que continuará realizando acciones de recuperación.