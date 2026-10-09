Tras 10 años recorriendo comunidades andinas: el perro peruano Chaku logra histórico logro internacional y es reconocido como nueva raza oficial del Perú

La Federación Canina Americana (FECAM) aprobó por unanimidad la solicitud presentada por Perú para el reconocimiento internacional del Chaku Andino, también conocido como Chaku Cusqueño. La decisión se tomó durante la asamblea anual de la entidad, realizada en Guadalajara, México, y representa un nuevo avance para la cinofilia peruana, según informó la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE).

La presentación de los antecedentes estuvo a cargo de Jaime Rodríguez Valencia, cinólogo y juez canino internacional, quien representó el trabajo desarrollado por la asociación para sustentar las características de esta raza. Además del reconocimiento del Chaku Andino, Perú obtuvo la sede de la próxima asamblea anual de representantes de la FECAM y de la Copa Las Américas de Cinofilia, eventos previstos para 2027 en Lima.

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Chaku Andino: los viajes por comunidades altoandinas que permitieron identificar la raza peruana

El reconocimiento internacional es resultado de un proceso de investigación que se extendió durante más de diez años. De acuerdo con Jaime Rodríguez Valencia, el trabajo incluyó visitas a comunidades altoandinas, conversaciones con residentes y recopilación de historias relacionadas con estos perros. La labor también permitió identificar ejemplares y estudiar sus características físicas, estructura y funcionalidad para establecer los rasgos propios del Chaku Andino.

Rodríguez explicó que el objetivo de la ACP-UCPE va más allá de la emisión de documentos genealógicos y la organización de concursos caninos. La asociación busca contribuir al desarrollo de la cinología mediante la identificación y preservación de razas que forman parte de la historia y las tradiciones del país. En ese contexto, el reconocimiento del Chaku Andino se suma al trabajo realizado anteriormente con el perro Pastor Chiribaya, cuya documentación también fue presentada ante instancias internacionales.

El representante de la asociación señaló que el Pastor Chiribaya obtuvo primero reconocimiento en el exterior y después en Perú. Por ello, considera necesario que las instituciones nacionales participen en la protección de estos animales y en el reconocimiento de su valor cultural. Según indicó, la asociación tiene previsto continuar las gestiones ante las autoridades peruanas para avanzar en esa dirección.

Buscan proteger al perro Chaku Andino en Perú mediante campañas de identificación y preservación

Tras la aprobación de la FECAM, la ACP-UCPE prevé desarrollar campañas de identificación y continuar las acciones destinadas a preservar y dar visibilidad al Chaku Andino. La asociación también busca ubicar a propietarios que tengan perros con características de esta raza para ampliar el registro de ejemplares y fortalecer el trabajo de conservación.

Rodríguez Valencia señaló que la investigación ha sido financiada durante años con recursos propios de la organización, que cubrió gastos de viajes, estadías y labores de identificación. Por ello, hizo un llamado a empresas y personas interesadas en colaborar con las actividades de preservación. Los propietarios que consideren tener un ejemplar con características de Chaku Andino también pueden comunicarse con la asociación al número 976785312.

La organización espera contar con una mayor participación de entidades públicas y privadas. Entre las instituciones a las que solicita atención se encuentran los ministerios de Agricultura y de Cultura, además del Congreso de la República, donde, según Rodríguez, existe una próxima reunión para abordar iniciativas relacionadas con la protección de razas caninas peruanas.

El reconocimiento internacional del Chaku Andino también coincide con la designación de Lima como sede de las actividades de la FECAM para 2027. La asamblea anual de representantes y la Copa Las Américas de Cinofilia reunirán en Perú a participantes vinculados con la actividad canina, mientras la asociación continuará con sus gestiones para identificar, registrar y preservar esta raza.