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Denuncian a director por presunta agresión: habría golpeado a alumna con un palo en Huancayo

Las estudiantes se encontraban colaborando con la decoración de su aula cuando el director habría ingresado molesto, según indicaron las madres de familia.

Dos alumnas de la institución educativa Blenquiris, en Chilca, Huancayo, fueron presuntamente agredidas por el director, Wilman Osores Paucar, durante una actividad escolar.
Dos alumnas de la institución educativa Blenquiris, en Chilca, Huancayo, fueron presuntamente agredidas por el director, Wilman Osores Paucar, durante una actividad escolar. | Panamericana.
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Dos alumnas de la institución educativa Blenquiris, ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, fueron presuntamente agredidas dentro del plantel. De acuerdo con la denuncia de sus familiares, el responsable de la institución, identificado como Wilman Osores Paucar, habría golpeado a una de las menores con un palo.

Según el testimonio de una de las madres de familia, las estudiantes se encontraban colaborando con la decoración del aula cuando el director habría ingresado visiblemente molesto. En esas circunstancias, se habría producido la presunta agresión contra una de las escolares.

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Las madres de las menores denunciaron el caso y solicitaron que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades. Asimismo, cuestionaron que un hecho de violencia de esta naturaleza presuntamente haya ocurrido dentro de una institución educativa.

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Madres denuncian presunta agresión en colegio de Huancayo

De acuerdo con las declaraciones recogidas sobre el caso, las estudiantes se encontraban realizando actividades de decoración en su salón cuando el director habría ingresado al aula. Una de las madres sostuvo que el docente habría reaccionado de manera violenta y golpeado a una de las escolares.

Las familias señalaron, además, que habría estudiantes y otras personas presentes en el lugar que podrían brindar sus testimonios para esclarecer lo ocurrido. Por ello, solicitaron que se recojan estas declaraciones y se realicen las diligencias necesarias para determinar qué sucedió dentro del aula.

Los familiares de las menores esperan que las autoridades educativas adopten las medidas correspondientes y garanticen la protección de las estudiantes mientras se esclarecen los hechos y se determina si existieron responsabilidades por la presunta agresión.

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