HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: periodista denuncia hostigamiento | Fuerte y Claro

Sociedad

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige 15.000 dólares a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

El conflicto incluye alquileres impagos que bordearían los S/150.000, presuntas modificaciones no autorizadas y el incumplimiento de una orden judicial que ordena la devolución del terreno. 

Propietaria acusa a inquilina de apropiarse de vivienda y exigir dinero para desocuparla
Propietaria acusa a inquilina de apropiarse de vivienda y exigir dinero para desocuparla | ATV

La propietaria de una vivienda ubicada en el distrito de La Molina denunció que una mujer continúa ocupando el inmueble pese a que mantiene una gran deuda por el alquiler y a que existe una orden judicial vigente que dispone la restitución del predio. Según indicó, la ocupante condiciona su retiro al pago de US$15.000, alegando presuntas mejoras realizadas en la casa.

El conflicto se arrastra desde hace varios años y ha derivado en procesos legales, denuncias vecinales y la intervención de la municipalidad por presuntas infracciones a las normas de convivencia y seguridad urbana.

TE RECOMENDAMOS

SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Inquilinos exigen US$15.000 para desocupar casa

La dueña, quien reside actualmente en Arequipa, alquiló la vivienda en el año 2012 a una familia proveniente del norte del país. Con el paso del tiempo, dejó de recibir el pago del alquiler, acumulándose una deuda que, según afirma, asciende a S/150.000.

“Estos inquilinos aducen que tengo que pagarles 15.000 dólares para salir de la propiedad porque dicen que han hecho mejoras”, declaró a ATV. Entre las modificaciones no autorizadas, señaló la construcción de un cuarto, el uso de calaminas, cambios en el área de servicio y la ampliación de un muro cuyo primer nivel, advirtió, se encuentra deteriorado y representaría un riesgo para la comunidad.

Denuncias vecinales y presuntas infracciones municipales

La situación se agravó cuando vecinos del sector denunciaron ante la municipalidad la presencia de malos olores provenientes del domicilio. Al acudir al predio, la titular constató la presencia de al menos 11 animales, entre perros y gatos. Esto formaría parte de una presunta venta ilegal de animales.

De acuerdo con la ordenanza municipal de La Molina, en zonas urbanas solo se permite un máximo de dos perros por terreno de hasta 600 m² y hasta cuatro en inmuebles de mayor extensión, salvo que se cuente con autorización de la veterinaria distrital. Ante ello, la dueña pidió la intervención de las autoridades locales. “El municipio debe clausurar la casa; se han vulnerado las normas y los derechos de los vecinos”, sostuvo.

Orden judicial sin ejecutar

El caso llegó al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, que dispuso que la demandada y otros convivientes desocupen y restituyan el espacio. No obstante, la medida aún no se ha concretado.

La propietaria denunció que desde septiembre del año pasado no tiene comunicación con los inquilinos y que incluso se le ha impedido el ingreso al inmueble. La audiencia de apelación solicitada por la parte demandada fue programada para el 5 de marzo, mientras la dueña exige la intervención de fiscalización de La Molina y otras autoridades para recuperar su vivienda.

Notas relacionadas
Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en av. Javier Prado y advierte colapso vial

Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en av. Javier Prado y advierte colapso vial

LEER MÁS
Detienen a policía en retiro y su hermano en La Molina tras asesinato de cambista y robo de S/500.000

Detienen a policía en retiro y su hermano en La Molina tras asesinato de cambista y robo de S/500.000

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

LEER MÁS
Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Sociedad

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

Hombre herido manejó hasta el hospital para que atendieran a su esposa baleada: fueron atacados cerca a puesto de serenazgo

Siete puentes en la Red Vial Nacional con riesgo de colapsar por sobrecarga de peso en tránsito de camiones, según Afin

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025