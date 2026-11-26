Lluvias extremas golpean Piura: quebradas se activan y restringen el paso a tres provincias Las precipitaciones en Morropón, Ayabaca y Huancabamba superaron los 40 mm y provocaron interrupciones del tránsito hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca. Senamhi mantiene alerta roja en Piura y Tumbes.

Intensas lluvias en las zonas altoandinas de Piura activan quebradas, aislando a varios centros poblados. Las precipitaciones afectan a Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

Intensas lluvias en las zonas altoandinas de Piura activan quebradas, aislando a varios centros poblados. Las precipitaciones afectan a Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

Las intensas lluvias registradas en las zonas altoandinas de Piura provocaron la activación de al menos una decena de quebradas y dejaron aislados a distintos centros poblados de la región.

Las precipitaciones afectan principalmente a las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó acumulados superiores a los 40 milímetros.

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Las lluvias estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superaron los 35 kilómetros por hora. Debido a la activación de las quebradas, se interrumpió el tránsito terrestre en distintos puntos de la sierra piurana y se reportaron dificultades para el acceso hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas y podrían extenderse hacia otras zonas. Ante este escenario, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las quebradas y las vías que conectan a las localidades altoandinas.

Lluvias extremas golpean Piura: quebradas se activan y restringen el paso a tres provincias

Lluvia intensa también sorprendió a la ciudad de Piura

La situación también alcanzó a la ciudad de Piura. Durante la tarde de este jueves 26 de noviembre, una lluvia de fuerte intensidad comenzó en el distrito de Castilla y posteriormente se extendió hacia 26 de Octubre y Piura.

La precipitación tuvo mayor incidencia en el centro de la ciudad y en sectores ubicados entre Piura, Castilla y 26 de Octubre. El evento generó sorpresa entre los ciudadanos debido a que se produjo después de varios días sin lluvias.

La población también expresó preocupación ante la posibilidad de aniegos en puntos considerados vulnerables, como Ignacio Merino y El Chilcal, debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias extremas golpean Piura: quebradas se activan y restringen el paso a tres provincias

Piura y Tumbes permanecen en alerta roja

El Senamhi mantiene vigente una alerta roja por lluvias de moderada a extrema intensidad en Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre.

Durante la mañana de este jueves, el organismo informó que las precipitaciones continuarían en las siguientes horas en Tumbes, Piura y Lambayeque. En Piura se reportaron acumulados de hasta 13,7 milímetros, equivalentes a cerca de 14 litros de agua por metro cuadrado.

Asimismo, se pronosticaron lluvias en sectores como Matapalo y Pampas de Hospital, en Tumbes, y Morropón y Ayabaca, en Piura. En Lambayeque también se registraron precipitaciones localizadas.

Las condiciones meteorológicas mantienen bajo vigilancia a las localidades ubicadas en zonas cercanas a quebradas y cauces, debido al riesgo de nuevas activaciones y afectaciones en las vías de comunicación.