Una adolescente denunció una presunta estafa de S/6.000 por la compra de entradas para los conciertos de BTS, Hombres G y La Oreja de Van Gogh. El caso fue reportado en la Comisaría de Villa El Salvador, en Lima, luego de que la joven intentara contactar a la presunta vendedora sin obtener respuesta.

La madre de la menor señaló que, después de hacer pública la denuncia en redes sociales, su hija recibió amenazas en video. Ante esta situación, la familia pidió protección policial y solicitó que se investiguen tanto el dinero entregado por los boletos como los mensajes intimidatorios.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Entradas para BTS, Hombres G y La Oreja de Van Gogh: ¿cómo habría ocurrido la estafa?

La adolescente habría contactado a una revendedora para conseguir tres entradas para la primera fecha del concierto de BTS, en la tribuna Oriente. Según contó su madre a RPP, cada boleto fue ofrecido inicialmente a S/ 1.200, pero el precio habría bajado a S/ 1.100 por unidad al solicitar tres entradas. La mujer también habría propuesto pagos mensuales de S/ 500.

La joven ya había realizado una compra con la misma persona meses antes. En esa oportunidad, la revendedora le consiguió entradas para el concierto de Paulo Londra sin inconvenientes, según el testimonio de la madre. Esa experiencia habría llevado a la adolescente a confiar nuevamente en ella.

Sin embargo, la familia sostiene que la comunicación se interrumpió después de la operación. La presunta vendedora habría eliminado los mensajes de WhatsApp y bloqueado a la menor, quien ya no pudo contactarla para pedir explicaciones.

El reclamo también incluye compras de entradas para los conciertos de Hombres G y La Oreja de Van Gogh. Según el cálculo de la familia, el perjuicio económico total sería de aproximadamente S/ 6.000. La madre no especificó cuánto dinero se habría destinado a cada presentación.

Familia pide protección policial tras las amenazas recibidas por la adolescente

Después de difundir información sobre el caso en redes sociales, la menor habría recibido amenazas en video, de acuerdo con lo señalado por sus familiares. Los mensajes generaron preocupación entre sus allegados, quienes solicitaron medidas de protección para resguardar su seguridad.

La familia acudió a la Comisaría de Villa El Salvador para denunciar lo ocurrido y pidió que las autoridades identifiquen a los responsables. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de la presunta estafa y determinar si existe alguna relación entre la venta de las entradas y las amenazas posteriores.

Los familiares también esperan que se revisen las comunicaciones y los pagos vinculados con la compra de los boletos. Hasta el momento, los hechos se conocen a partir del testimonio de la madre y de los allegados de la adolescente.

La responsabilidad de la persona señalada en la denuncia y las circunstancias de las intimidaciones deberán establecerse mediante las diligencias policiales y las pruebas que se recaben durante la investigación.