Marco Bartens, jefe del Departamento de Oceanografía de la Marina: "El oleaje anómalo continuará hasta el domingo y las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su tamaño normal en la Costa Verde" Se recomienda a la población evitar el acercamiento al mar y respetar las restricciones, ya que se prevén condiciones peligrosas en toda la bahía de Lima durante el fin de semana.

La Marina recomienda evitar acercarse al mar y cumplir con las restricciones para salvaguardar la seguridad de los visitantes, especialmente en lugares expuestos al impacto de las olas. | Foto: La República/Andina

La Marina recomienda evitar acercarse al mar y cumplir con las restricciones para salvaguardar la seguridad de los visitantes, especialmente en lugares expuestos al impacto de las olas. | Foto: La República/Andina

El oleaje anómalo que afecta al litoral peruano continuará hasta el domingo 29 de noviembre y podría alcanzar fuerte intensidad en Lima y otras zonas del centro y sur del país. Así lo advirtió el capitán de fragata Marco Bartens Olortegui, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú en una entrevista a La República, quien alertó sobre posibles daños en la Costa Verde durante el fin de semana.

Según el especialista, las olas podrían llegar a medir entre dos y tres veces su tamaño habitual, lo que aumentaría la fuerza con la que impactan contra la costa. Esta condición podría agravar la erosión en las zonas próximas al mar y desplazar piedras hacia la vía vehicular, especialmente en sectores expuestos de la bahía de Lima.

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Oleaje anómalo en Lima: ¿por qué la Costa Verde podría sufrir nuevos daños?

Bartens explicó que el fenómeno se produce por fuertes vientos asociados a sistemas de baja presión vinculados al desplazamiento del anticiclón del Pacífico Sur. Estas condiciones generan olas que avanzan desde el sur hacia las costas peruanas, en un trayecto que demora aproximadamente tres días.

De acuerdo con el aviso especial N.° 51 de la Marina, el litoral norte registrará oleajes de moderada intensidad, mientras que las zonas centro y sur podrían presentar condiciones fuertes desde la tarde del viernes 27 de noviembre.

El jefe de Oceanografía señaló que la Costa Verde, en particular el sector de Miraflores, presenta una mayor exposición debido a las características abiertas y la limitada protección natural de la Gran Bahía de Lima. Por ello, el impacto de las olas podría ocasionar que piedras ingresen nuevamente a la pista y aumentar el desgaste de los terrenos cercanos al litoral.

A este escenario se suma el incremento del nivel del mar, que actualmente se encuentra entre 30 y 40 centímetros por encima de sus valores habituales en la zona centro. Según Bartens, esta condición cálida del litoral facilita que el agua avance más allá de lo acostumbrado cuando se combina con oleajes de mayor intensidad.

Marina advierte sobre el peligro en las playas y pide respetar las restricciones

Ante la continuidad del fenómeno, la Marina de Guerra recomendó evitar acercarse al mar y cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades, incluidas las medidas de cierre de playas y limitación de accesos.

Bartens indicó que las condiciones podrían afectar a toda la bahía de Lima, por lo que pidió especial precaución a las personas que tienen previsto acudir al litoral durante el fin de semana. La advertencia comprende tanto las zonas de playa como otros espacios expuestos al impacto de las olas.

El especialista también precisó que la institución mantiene vigilancia sobre los anticiclones del Pacífico Sur y Norte para identificar las condiciones que pueden generar nuevos episodios de oleaje anómalo. Este seguimiento permite emitir avisos anticipados sobre posibles cambios en el comportamiento del mar.