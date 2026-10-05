¿Cuántos feriados quedan en 2026?: lista oficial de descansos remunerados en lo que resta del año

El calendario de feriados nacionales de Perú todavía contempla cuatro fechas de descanso remunerado antes de terminar 2026. Luego del jueves 8 de octubre, correspondiente al Día del Combate de Angamos, los siguientes días festivos se distribuirán entre noviembre y diciembre para trabajadores de los sectores público y privado.

El próximo feriado después de octubre será el domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos. Posteriormente, habrá tres jornadas festivas en diciembre: el martes 8, el miércoles 9 y el viernes 25. Estas fechas están establecidas como feriados nacionales y no deben confundirse con los días no laborables, cuya aplicación responde a reglas distintas.

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Estos son los cuatro feriados nacionales que quedan en Perú durante 2026

Tras el feriado del 8 de octubre, los trabajadores tendrán cuatro fechas adicionales de descanso remunerado en el calendario nacional. La primera será el domingo 1 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de Todos los Santos. Al tratarse de un domingo, esta fecha no generará por sí misma un fin de semana largo.

El calendario continuará en diciembre con tres feriados. El martes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 corresponderá a la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 será feriado por Navidad. De esta manera, serán cuatro los descansos nacionales pendientes para el cierre del año.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Un feriado nacional tiene respaldo legal y contempla el descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado. En el régimen laboral de la actividad privada, la remuneración habitual se mantiene durante estas fechas. Cuando una persona trabaja durante un feriado y no recibe un descanso sustitutorio, puede corresponderle un pago equivalente a tres remuneraciones diarias: una por el feriado, otra por la jornada realizada y una sobretasa del 100%.

Los días no laborables tienen una naturaleza diferente, pues son determinados de manera excepcional por el Poder Ejecutivo. En el sector público, las horas que no se trabajan deben ser compensadas posteriormente, mientras que en el ámbito privado su aplicación depende de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Por ello, ambas categorías no generan necesariamente las mismas obligaciones ni condiciones.

En octubre de 2026, después del feriado del jueves 8, no se contempla un día no laborable adicional para el viernes 9. Por esa razón, esa fecha corresponde a una jornada laboral ordinaria y no configura un fin de semana largo.