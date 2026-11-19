Galarreta defiende su gestión en la PCM y descarta responder por cada controversia ministerial: “No es que el premier es el pararrayos” | Foto: PCM

Galarreta defiende su gestión en la PCM y descarta responder por cada controversia ministerial: “No es que el premier es el pararrayos” | Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió su labor al frente del gabinete ante las críticas de sectores que cuestionan la falta de resultados y su permanencia en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Durante una entrevista, el premier justificó su poca exposición en los medios y rechazó ejercer una vocería permanente o asumir las críticas por las controversias de cada sector.

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Al ser consultado sobre por qué la mandataria suele declarar ante cuestionamientos en diversas carteras, como las críticas por contrataciones en el Ministerio de Educación, Galarreta sostuvo que ello responde a la dinámica de trabajo de la jefa de Estado y no a una omisión suya.

"La presidenta acostumbra, y es su forma de trabajar, viajar con la prensa. Así que lo que diga yo no va a cambiar que le pongan el micro a la presidenta. Entonces, no es que el premier es el pararrayos", señaló vía Canal B.

En esa línea, descartó ofrecer conferencias tras cada sesión del Consejo de Ministros o intervenir públicamente frente a declaraciones entre ministros, y comentó que mantiene el orden interno mediante coordinaciones telefónicas.

"Lo que yo no voy a hacer, y eso es ya mi responsabilidad y es mi decisión y la presidenta lo sabe, es levantar más lo que la prensa quiere levantar", señaló.

Respecto a los cuestionamientos por su cercanía política con la mandataria y el pedido de otros perfiles para dirigir la PCM, Galarreta agradeció la confianza con la que fue convocado y reconoció que existe una incomodidad incluso en sectores afines al Ejecutivo.

"Entiendo que hay un sector que no le gusta y piensa en perfiles distintos. También hay un sector que critica, hay un sector que me sorprende más de, entre comillas, de derecha, que creo que no le gustó el primer gabinete y bueno, de ahí empezaron las críticas iniciales", manifestó.

Frente a las preguntas por el descenso en la aprobación ciudadana, el jefe del gabinete sostuvo que sí hay avances de los primeros 100 días en materia de seguridad y prevención ante el fenómeno El Niño, aunque indicó que evita detallarlos de forma constante porque no suele "salir a los medios con letreritos".

No obstante, atribuyó la lentitud en la ejecución de reformas a las trabas internas de la administración pública. "Lo que hemos encontrado es que el primer enemigo para hacer todas las reformas que el Perú necesita (...) es el propio Estado. O sea, el Estado es el monstruo al que te encuentras desde los requisitos para tener gente nueva del sector privado, que te lo impide, hasta corrupción, burocracia, la cantidad de días para sacar una norma".